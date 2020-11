Dansk topmodel scorer stor rolle i Netflix-serie

Normalt ser man Freja Beha Erichsen som forsidemodel på modemagasiner og på alverdens catwalks, men snart debuterer hun som skuespiller.

Det sker i den kommende svenske Netflix-serie 'Clark'.

Og faktisk bliver hun ikke den eneste dansker i serien, for også landsmanden Amalie Bruun er på rollelisten.

Det annoncerer streaminggiganten i en pressemeddelelse, der dog ikke røber noget om, hvilke roller de to danskere skal spille i serien.

'Clark' er baseret på den svenske forbryder Clark Olofssons selvbiografi, 'Vafan var det som hände', og skildrer hans liv fra hans yngre dage, over hans kriminelle løbebane gennem 1960'erne og frem til i dag.

Clark Olofsson er dømt for narkohandel, mordforsøg, overgreb, tyveri og adskillige røverier - både i hjemlandet Sverige og her i Danmark - hvilket har sendt ham bag tremmer i over halvdelen af hans liv.

Fuld af farverige karakterer

I 1970'erne gav han anledning til betegnelsen 'Stockholmsyndromet' i forbindelse med et fejlslået røveri i Stockholm - og han har lige siden bibeholdt positionen som den kendis-kriminelle, der narrede hele Sverige til at forelske sig i ham. Nøjagtig, som han ønskede det, skriver Netflix om serien.

Det er skuespilleren Bill Skarsgård, som er søn af den svenske Hollywood-stjerne Stellan Skarsgård, som portrætterer Clark Olofsson i serien.

Også Alexander Karim, som senest har medvirket i den dansk-svenske Viaplay-thrillerserie 'Advokaten', er på rollelisten.

'Clark' er instrueret og skrevet af Jonas Åkerlund, som især er kendt for at stå bag den opsigtsvækkende musikvideo til Lady Gaga og Beyoncés monsterhit, 'Telephone'.

- Som instruktør leder jeg altid efter stærke karakterer, og Clarks liv og historie er fuld af fængslende og farverige karakterer, siger Jonas Åkerlund i pressemeddelelsen.

- Det var altafgørende for mig at finde de rette skuespillere til de her roller, og jeg er superglad for, at vi er endt med sådan et stjernecast - helt ned til de mindste roller.

Premieredatoen er endnu ikke offentliggjort.

