Dansk tv-babe i pinligt røv-kiks

Bubber afslører: Har gjort barnepigen gravid

Anne Plejdrup troede, at hun havde valgt det perfekte outfit, da hun fredag aften tog til fest for at fejre sin egen fødselsdag. Det måtte hun dog sande, at hun ikke havde.

Under festlighederne gik det nemlig lidt for vildt for sig, og det kunne Annes bukser ikke holde til.

- Jeg væltede på gulvet, og så flækkede mine bukser, fortæller 20-årige Anne med et grin dagen derpå.

- Jeg var lidt i chok, for det var ikke bare en lille revne. De kunne ikke flække mere, fortsætter hun.

Heldigvis blev Anne reddet af realitykollegaen Maja Larsen, der også har medvirket i 'Paradise Hotel'. Hun havde nemlig et par ekstra bukser med til festen, som Anne lånte.

- Jeg aner virkelig ikke, hvad jeg ellers skulle have gjort. Så måtte jeg nok have lånt noget af Kit (der holdt festen, red.) - eller være gået i byen med bar røv.

Anne Plejdrup vandt den seneste udgave af 'Paradise Hotel' sammen med Teitur Skoubo. Hun fik dog ingen penge ud af det, da vennen smed kuglen og tog 300.000 selv. Foto: Mogens Flindt

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at Anne Plejdrup har oplevet den slags. Til eventen 'Reality Fodbold' tidligere i år skete det også, da hun satte sig ned i omklædningsrummet.

- Jeg har virkelig ingen idé om, hvorfor det sker for mig. Enten skal jeg tabe mig, eller også skal jeg købe lidt større bukser. Det er bare så typisk, at det sker for mig, fortæller hun.

På trods af episoden havde hun en god fødselsdag.

- Den var rigtig god. Den var fyldt med mennesker, jeg holder af, slår den nu 20-årige Anne Plejdrup fast.

