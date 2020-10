Dansk tv-dommer indlagt

Stylist og dommer i TV2-programmet 'Nybyggerne', Mette Helena, blev tirsdag indlagt.

Det skriver hun selv i et opslag på Instagram.

'Jeg ved sgu ikke lige, hvad der skete... Men nu er jeg indlagt på neurologisk afdeling, har spist æggemadder og er blevet CT scannet'

'Jeg har sjældent været så forskrækket eller ked af det, som jeg har været i dag. Men føler mig i gode, varme hænder. Nu venter vi på svar og flere tests. Og med lidt held bliver jeg sendt hjem i morgen,' skriver tv-dommeren i sit opslag.

Fik ondt i hovedet

Tidligere tirsdag lagde Mette Helena en række såkaldte 'stories' ud på Instagram, hvori hun tydeligt berørt fortalte, hvad der var sket. Hun havde været til gymnastiktræning, da hun pludselig fik ondt i hovedet.

- Jeg blev meget bange og tænkte, 'gad vide, om jeg har fået en hjerneblødning', siger hun blandt andet.

Smerten fortsatte dog, og hun valgte derfor at tage kontakt til sin læge, som fik hende indlagt til undersøgelser med det samme.

Mette Helena takker sine følgere på Instagram, fordi de fik hende til at søge læge, og hun skriver, at hun er ok, efter hun både har foretaget scanninger og rygmarvsprøver, der viser, at der ikke er tegn på blødning i hjernen. I stedet var der ifølge lægerne tale om en anstrengelsesudløst hovedpine.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Mette Helena, der ikke ønsker at kommentere indlæggelsen yderligere.