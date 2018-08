Dansk tv-kendis chokerer: På rød løber uden trusser

Det var ikke meget, Mariyah Samias havde overladt til fantasien, da hun torsdag aften dukkede op på den røde løber til Zulu Comedy Galla med en veninde under armen.

Blondinen, der blandt andet er kendt fra TV3-programmet 'Besat af Bad Boys' og som Side 9-pige i Ekstra Bladet, troppede nemlig op i en sort, meget gennemsigtig sag, som fik de fremmødte i Operaen i København til at måbe.

Mariyah Samias havde i dagens anledning ladet undertøjet blive hjemme, og der var derfor frit udsyn til hendes bryster, numse og ikke mindst underlivet.

Side 9-Alice: Uden trusser i det fri

Se de vilde billeder herunder:

Kjolen overlod bestemt ikke meget til fantasien. Foto: Mogens Flindt

Mariyah Samias er bestemt ikke den generte type. Foto: Mogens Flindt

Reality-stjernen var selv meget begejstret for outfittet.

- Det er, hvad nogen ville kalde en kjole - i hvert fald mig. Det er meningen, at den er meget gennemsigtig. Jeg er nøgen. Jeg har ikke trusser på, heller ikke bh. Det har jeg da aldrig, så hvorfor skulle jeg begynde på det nu, lød det fra en grinende Mariyah Samias, da Ekstra Bladets reporter spurgte, hvad det var, hun havde valgt at tage på i dagens anledning.

- Jeg synes, den er flot. En yndig kjole, sagde hun.

Skal ikke score komiker

Mariyah Samias lagde da heller ikke skjul på, at hun glædede sig til at feste i forbindelse med Zulu Comedy Galla.

Score regnede hun dog ikke med, at hun skulle - på trods af det meget opsigtsvækkende og udfordrende outfit.

- Jeg har brændt bålet i forhold til komikerne, fordi jeg har lavet meget sjov med dem. Jeg er på god fod med dem, men skal ikke score dem. Det er lige lidt for sjovt til mig, lød det fra reality-deltageren.

Bh'en havde tv-kendissen også ladet blive hjemme. Foto: Mogens Flindt

Også bagdelen blev luftet. Foto: Mogens Flindt

På den røde løber fortalte hun desuden, at hun er med igen, når TV3 blænder op for en ny sæson af 'Besat af Bad Boys', og at hun derudover også kommer til at kunne opleves i 'Kørelærerne' på TV2 Zulu.

Se videoen øverst i artiklen, hvor Mariyah chokerer med sin frække kjole