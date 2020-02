Dansk tv-kendis efter skilsmissen: Flyttet sammen med ny kæreste

Danskerne har i flere år kunnet opleve Kenneth Hansen, når han i TV3-programmet 'Luksusfælden' har hjulpet danskere, som er kommet i økonomiske problemer.

På den private front har tv-eksperteren i den seneste tid gennemgået en hård tid på den private front. For et års tid siden blev han nemlig skilt fra sin daværende kone, Rie, som han har to børn på tre og fem år med.

Det var noget af en udfordringer for 'Luksusfælden'-værten. Det fortæller Kenneth Hansen, da Ekstra Bladet er på besøg hos ham.

- Skilmisser er jo aldrig sjove. Det udfordrer jo en, og for mit eget vedkommende gjorde det, at jeg er kommet gennem mange forskellige processer på det personlige plan, siger han.

Se også: Raser efter 'Luksusfælden': - Arrogant!

Kenneth Hansen fortæller, at det blandt andet inkluderer et nærmere kig på, hvem han egentlig er. For han er ikke i tvivl om, at han er blevet et andet menneske efter skilsmissen.

- Nogle gange taler jeg om to forskellige versioner af mig selv, for det har ændret mig som menneske. Det er der ingen tvivl om. Jeg er en anden udgave af mig selv. Det jeg siger, gør og står for er også det, som jeg nu udfører. Før prøvede jeg meget på at passe ind, siger han og fortsætter:

- Det tror jeg, at mange kender. 'Nu er du en type, der arbejder i en bank', og vi har alle et billede af, hvordan sådan en type ser ud og er. Og det var jeg jo også røget ind i. Men når man kommer ud af en krise, kan man stå på den anden side og sige: 'Fuck, hvorfor fanden gjorde du sådan og sådan?'.

I dag er Kenneth Hansen kommet godt ud på den anden side efter skilsmissen. Foto: Aleksander Klug

Se også: 'Luksusfælden'-ekspert dybt bekymret over vilde lån: Minder om rockerne

Flyttet sammen med ny kæreste

For i dag er Kenneth Hansen kommet igennem krisen og den hårde periode.

- Jeg er kommet godt ud på den anden side, og jeg er et godt sted i livet. Det synes jeg. Men der er ingen tvivl om, at det har været hårdt, fortæller han.

Det skyldes blandt andet, at han efter skilsmissen har fundet sig en ny kæreste, som han har købt lejlighed med og i dag deler sit københavnske hjem med.

- Det er fantastisk. Det er det ord, jeg kan sætte på det, fortæller 'Luksusfælden'-eksperten.

Se også: 'Luksusfælden'-vært afslører stor nyhed: - Jeg skal giftes

'Et nederlag'

Kenneth Hansen måtte dog personligt meget igennem, før han kunne stå på den anden side af krisen.

- Det er sygt hårdt (at blive skilt, red.). Jeg tror aldrig, at en skilmisse er det, man ønsker, for det er jo et nederlag. Der er jo ingen mennesker, der indgår et ægteskab med det formål, at man skal blive skilt på et tidspunkt. Sådan er tanken jo aldrig. Men vi må jo også bare erkende, at det sker for 45-50 procent, siger Kenneth Hansen, som i dag har accepteret skilsmissen.

- Det var ikke sådan, det skulle være, og det er jeg også fuldstændig afklaret med i dag, fortæller han.

Kennet Hansen er en del af 'Luksusfælden'-holdet i den igangværende sæson. Foto: TV3

Se også: Efter DR-program: - Der har været meget tumult

Sammen med ekskonen har han to drenge på tre og fem år, og selvom det har gjort ondt, så føler han også, at skilsmissen var det rette valg.

- Vi har fundet en god løsning med vores to drenge, men det gør jo bare tingene hårdere, når man har børn sammen. Man ønsker jo ikke for sin værste fjende at udsætte børnene for sådan noget, siger han.

For alternativet er i hans øjne værre.

- Jeg har talt med flere, der har sagt, at de da godt vidste, at det ikke var godt mellem deres forældre, selvom de blev sammen, til børnene var flyttet hjemmefra. Men jeg tror, det er en lidt misforstået form for kærlighed, at man tror, man gør det bedste for sine børn. Men de er sgu ikke dumme og kan godt gennemskue det i en tidlig alder - selvom de måske ikke kan sætte ord på det.

Du kan opleve Kenneth Hansen hver tirsdag, når TV3 og Viaplay sender et nye afsnit af 'Luksusfælden'.