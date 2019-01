Dansk tv-kendis er blevet single

2018 har på mange måder været et godt år for tv-kendissen og fitness-ejeren Gustav Salinas.

Han har haft stor succes med sit nyåbnede fitnesscenter FitnessNu i Hillerød, og snart vil danskerne kunne købe hans nye kogebog 'Fra fat til fabulous' i de danske boghandlere.

Men hans kærlighedsliv har set langt mere sort ud i 2018. I august fortalte Gustav Salinas, at han og hans dengang 20-årige kæreste Niels Goido - også kaldet Mulle - var gået fra hinanden efter et års tid sammen.

Allerede et par uger efter kunne parret fortælle, at de havde fundet sammen igen.

Nu er kærligheden dog atter bristet mellem de to, og denne gang finder de ikke sammen igen.

Se også: Dansk tv-kendis gik fra kæresten for få måneder siden: Nu er han tilbage hos eksen

Det fortæller Gustav Salinas i en video på sin Facebook-profil, hvor han gør status over året, der er gået.

- Følelsesmæssigt har det også været et vildt år. Mulle og jeg har prøvet rigtig mange gange at få det hele til at fungere med hinanden. Vi har så valgt at sige, at nu har vi prøvet nok, og derfor er vi gået hver til sit. Vi er ikke uvenner, siger Gustav Salinas i videoen.

- Jeg tænker tilbage på det (tiden med Mulle, red.) som nogle rigtig gode tider, men jeg må ærligt indrømme, at det er svært at få et forhold op at køre, når man er kærester med sit arbejde. Jeg elsker mit arbejde, og jeg er meget passioneret omkring det. Og lige nu er der kun plads til én ting i mit liv, og det er mit arbejde og mine klienter i FitnessNu. Selvfølgelig gør det ondt, at man ikke kan få kærligheden til at fungere, men sådan er livet en gang i mellem. Jeg tror, at nogle gange skal man huske på de gode ting og at komme videre i livet. Det handler om at komme fremad, lyder det fra Gustav Salinas i videoen.

Kærligheden er brast mellem Gustav Salinas og Niels Goido. Foto: Mogens Flindt

Har det godt

Over for Ekstra Bladet bekræfter Gustav Salinas bruddet og understreger, at han er meget afklaret omkring, at han og Niels Goido har valgt at gå hver til sit.

- Der er ikke så meget andet at sige, end at jeg virkelig prøvede at få det til at fungere. Men når man har så mange bolde i luften, er det svært at få det til at hænge sammen. I år har jeg åbnet et center. Jeg udgiver snart en ny kogebog. Der har været så meget, og jeg har ikke kunnet være der så meget for Mulle, og det har han forståeligt nok været sur over. Jeg brugte simpelthen for meget tid på mit arbejde, lyder det fra Gustav Salinas.

Se også: Dansk tv-kendis blokeret: Det har kostet mig 100.000 kroner

Tv-kendissen forklarer, at han og Niels Goido har afsluttet forholdet som venner, og at de begge er enige om, at de ikke skal forsøge at finde sammen igen.

- Vi er 100 procent 'done'. Mulle er flyttet ud, og vi snakker ikke længere sammen, men vi er ikke uvenner. Jeg er afklaret med det, for man er nødt til at bruge tid på sit forhold, og jeg er bare et sted i mit liv, hvor jeg ikke har tid til at gå i biografen og hygge mig hjemme på sofaen med 'X Factor' fredag aften, siger Gustav Salinas med et smil.

Gustav Salinas vil nu fokusere på sit fitnesscenter. Foto: Ole Steen

Færdig med dating

Bruddet med Niels Goido har dog fået Gustav Salinas til at reflektere en del over sit kærlighedsliv.

- Jeg har lavet et nytårsforsæt, og det er, at jeg de næste to år ikke skal have nogen mand. Jeg gider det ikke, og jeg har fået nok mand. Måske skal jeg blive hetero, siger Gustav Salinas med et grin.

- Men gnisten er der selvfølgelig stadig. Det vil den altid være, griner han videre.

Kærligheden brast: Dansk tv-stjerne er blevet single

Den 28-årige tv-kendis ser nu frem til at kunne fokusere på sit fitnesscenter og de mange andre projekter, han har i støbeskeen i 2019.

- Jeg har rigtig mange målsætninger for 2019. Jeg vil meget gerne udvide med et center i København og udvide mit fitness imperium, og jeg er lige nu i gang med at kigge efter mulige lokaler. Det skal helst være på Frederiksberg, men det kan være lidt svært at finde noget, der passer. Jeg er så glad for mit center og mine ansatte, og jeg glæder mig bare til at kunne fokusere 100 procent på det og min nye bog her i det nye år, afslutter Gustav Salinas.