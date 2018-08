Dansk tv-kendis før benhård udfordring: Jeg gør det for min far

Den tidligere realitydeltager Sy Lee er bygget som en græsk gud og har en overkrop, som mange vil give venstre arm for.

Men han er også ualmindeligt glad for makeup. Og det gør, at han til tider møder fordomme om, at han ikke er tilstrækkeligt mand.

Det skal der laves om på. På den rød løber til forpremieren på 'Ex on the Beach', der vises på dplay fra på mandag, kunne han nemlig fortælle, at han på lørdag skal gennemføre en mini-Ironman, der lyder på 400 meter svømning, 18 kilometer cykling og fire kilometer løb.

- Det er nu på lørdag, og jeg har slet ikke øvet mig overhovedet. Det er så dumt. Jeg har ikke lavet andet end lidt svømning, som er min dårlige side. 400 meter er langt, når man svømmer dårligt. Jeg svømmede 200 meter her forleden, og jeg var ved at dø. Jeg ved ikke, hvordan jeg klarer det, lød det humoristisk, da Ekstra Bladet mødte ham.

Foto: Olivia Loftlund

Sy Lee ernærer sig blandt andet som personlig træner, og det betyder, at han har en ganske fin grundform.

- Folk tror, at jeg er denne her fimsede tøsedreng, men når de ser mig 'in action', når jeg træner, så letter de på hatten. På lørdag vil jeg gerne bevise over for mine drengevenner og især min far, at jeg måske klæder mig feminint, men at jeg er meget maskulin indeni. Jeg vil bevise over for min far, at jeg kan noget, siger han.

Den tidligere 'Fristet'-deltagers far har nemlig prikket til sønnike.

- Min far har drillet mig lidt og sagt, at jeg er personlig træner, men alligevel så tøset. Så nu ser jeg, om det her er noget for mig. Hvis det er, så tænker jeg at løbe et halvmarathon til næste år og på sigt tage en rigtig Ironman. Men nu starter vi lidt blidt ud, griner han.