Dansk tv-kendis gik fra kæresten for få måneder siden: Nu er han tilbage hos eksen

Tilbage i august fortalte en trist Gustav Salinas til Ekstra Bladet, at han ikke længere dannede par med den 20-årige Niels Goido, som han på daværende tidspunkt havde været sammen med i godt og vel et år og var flyttet sammen med.

Men nu er der atter opstået sød musik mellem parret.

Det fortæller Gustav Salinas i en video, som han har delt på det sociale medie Instagram.

Allerede en uge efter, at de havde meldt ud på deres sociale medier og i pressen, at de var gået fra hinanden, fandt de to turtelduer dog sammen igen.

- Vi har boet sammen, så havde vi lige en pause på en uge. Vi havde lige en krise, og der må man bare erkende, at nogle ikke kæmper for kærligheden, og det gjorde vi, fortæller Gustav Salinas i videoen.

Fundet mere tid

Til Ekstra Bladet fortæller en glad Gustav Salinas, at han og Niels Goido er glade for, at de igen har fundet sammen, og at de også allerede nu har samme tag over hovedet igen.

- Vi havde en pause i en uge, men så fandt vi begge to ud af, at græsset ikke er grønnere på den anden side, som man tit tror, siger Gustav Salinas til Ekstra Bladet med et grin.

I forbindelse med bruddet fortalte Gustav Salinas, at det især var hans arbejde og manglende tid til hinanden, der gjorde, at parret havde valgt at trække stikket på forholdet. Men det har parret fundet en løsning på.

- Jeg er begyndt at arbejde mere hjemmefra, og det gør, at der er blevet mere tid til kærestehygge og tid til hinanden, og det er vi rigtig glade for, siger Gustav Salinas, der har købt et fitnesscenter i Hillerød.

Gustav Salinas håber derfor også, at parret har mange gode år sammen i fremtiden.

- Vi er rigtig glade for hinanden, og i morgen har Gustav en overraskelse til mig. Det er jeg meget spændt på. Jeg tror bare, at vi var for hurtige til at give op på forholdet, og det har vi lært af nu.