Dansk tv-kendis har fået vanvittig tatovering

Det var en glad Mariyah Samia, som tv-seerne kender fra programmer som 'Dagens mand' og 'Besat af Bad Boys', der i starten af 2020 afslørede over for Ekstra Bladet, at hun havde fået sig en kæreste.

Hun var nemlig faldet for Emrah, som dog havde en noget broget fortid og blandt andet har siddet i fængsel. Alt virkede dog alligevel til at være fryd og gammen mellem de to, men et par måneder efter fortalte en trist Mariyah til Ekstra Bladet, at de havde valgt at gå hver til sit.

Nu har parret dog tilsyneladende fundet melodien igen, og det har Mariyah valgt at fejre ved at få kærestens navn tatoveret på sin hals.

Mariyah er ikke bange for at komme til at fortryde tatoveringen, fortæller hun til Ekstra Bladet. Privatfoto

Gjorde ondt

Til Ekstra Bladet fortæller Mariyah Samia, at tatoveringen er en måde at fejre, at de to har fundet sammen igen.

- Vi har jo fundet sammen igen, og vi har længe talt længe om en kærestetatovering. Min kæreste var ikke helt med på det, og jeg synes, at vi skulle have en begge to, hvis vi skulle have det, siger Mariyah, der alligevel lod sig overtale til at få en kærestetatovering.

- Min kæreste ville ikke have en, men så sagde jeg ja til at få hans navn, hvis altså han gav mig tatoveringen i gave og selv designede den og valgte, hvor den skulle sidde. Det har han så gjort.

Mariyah og Emrah tog derfor en tur til Tyskland for at få lavet tatoveringen, hvor de ifølge Mariyah kender en god tatovør.

- Det gjorde rigtig ondt. Det var ikke lige det bedste, må jeg indrømme, siger Mariyah.

Selvom den nye tatovering sidder et meget tydeligt sted, er hun ikke bange for, at hun vil fortryde den, hvis parret går fra hinanden igen.

- Det er jeg slet ikke bange for. Vi har været igennem meget, og jeg har aldrig følt mig så nede, som da vi gik fra hinanden, men jeg forstår godt, hvis nogen synes, den er vanvittig, siger hun og fortsætter:

- Vi har det bedre nu end nogensinde før, og man ved ofte ikke, hvad man har, før man har mistet det. Vi er sammen hele tiden, og jeg planlægger at flytte over til ham i Fredericia sammen med min datter, siger hun.