Dansk tv-kendis hasteopereret: Jeg kunne have været død

Lørdag nat vågnede Morten Kjeldsen, der er kendt fra 'Ex On The Beach' på Kanal 4, med et sæt.

Noget var helt galt.

Han gispede efter vejret og kunne ikke få luft.

Heldigvis var han ikke alene i sengen, og det reddede muligvis hans liv.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg lå og sov, og så vågnede jeg bare op med sindssygt mange smerter, og jeg havde svært ved at trække vejret. Først troede jeg, at det var en muskel, der havde sat sig i klemme, og at jeg havde ligget forkert, men jeg fik sværere og sværere ved at trække vejret, og så vidste jeg godt, at der var noget galt. Heldigvis sov min bedste veninde hos mig den nat, og hun kørte mig på hospitalet, siger Morten Kjeldsen til Ekstra Bladet.

Da han ankom til hospitalet i Kolding sammen med veninden, gik det stærkt.

- Lægerne trådte hurtigt til, og det gik meget hurtigt op for dem, at min lunge var punkteret. Så jeg kom hurtigt på operationsbordet, og jeg fik stukket sådan en kæmpe nål gennem min brystkasse. Det gjorde mega ondt, men det hele gik meget hurtigt, fordi den sammenklappede lunge begyndte at være i fare for at få den anden til at klappe sammen. Det var bestemt ikke rart, siger 'Ex On The Beach'-deltageren.

Ikke fundet årsag

Ifølge Morten Kjeldsen har lægerne endnu ikke kunnet konkludere, hvorfor hans lunge pludselig punkterede.

- Da jeg gik i seng lørdag aften, var der ellers intet galt. Lægen siger, at det sker for 1 ud af 10.000, så jeg føler mig super heldig. Hvis jeg havde været alene, havde jeg nok været død, hvis jeg ikke havde nået at ringe 112, fortæller Morten Kjeldsen.

- Lægerne kan ikke sige, hvorfor det er sket. Jeg troede faktisk, at det måske havde noget at gøre med, at jeg er ryger, men det har det vist sig ikke at være. Det har heller ikke noget med min træning at gøre. Det sker åbenbart bare for nogle, fortsætter han.

Morten (til venstre) charmerede mange pigehjerter under sin deltagelse i 'Ex On The Beach'. Foto: Olivia Loftlund

Blev opereret

Morten Kjeldsen er stadig indlagt på hospitalet og skal være det i nogle dage endnu.

- Jeg tror, jeg må komme hjem om tre-fire dage, så indtil videre skal jeg bare ligge her på hospitalet og gå lidt op og ned ad trapperne. Jeg får enormt meget smertestillende lige nu, fordi jeg har mange smerter, og så er jeg koblet til sådan en maskine, der hjælper mig med at trække vejret, fordi min lunge stadig ikke har foldet sig helt ud endnu, siger han.

Morten Kjeldsen holder dog humøret højt og har de seneste dage fået besøg fra venner og familie på hospitalet.

- Der er mange, der er kommet på besøg - både familie og venner. Og så holder mine mange følgere også mit humør oppe. Jeg får også arbejdet lidt fra hospitalet og sørger for at holde folk i form, selvom jeg er indlagt, lyder det fra realitydeltageren, der til daglig arbejder som personlig træner.

- Og så er det bare i gang igen, når jeg kommer hjem, siger han med et grin. .