Dansk tv-kendis hemmeligt gift

Hun er fast livstilsekspert i DR-programmet 'Kender du typen?', hvor hun kloger sig på kendte danskers hjem.

Nu er 46-årige Anne Glad blevet gift med sin musikerkæreste, Kim Wagner, som er 13 år yngre end sin hustru.

For knap et år siden fik de sønnen Kaj.

Tv-eksperten, som nu kan kalde sig Anne Glad Wagner, fortæller til Billed-Bladet at parret er blev gift i maj ved en vielse hjemme i privaten.

– Giftefogeden kom fra Københavns Rådhus og viede os herhjemme i stuen. Det var simpelthen så fint og meget rørende, og giftefogeden var en klog og nærværende kvinde, siger tv-eksperten til ugebladet.

Selvom bryllupper ofte er af mere formel karakter, så var der plads til, at parrets søn kunne være med til vielsen.

- Vores lille søn, Kaj, sad på gulvet og kiggede på sin mor og far, og alle var glade for at være med, tilføjer Glad Wagner.

Vil holde fest senere

Det kan være hårdt at have små børn, og derfor venter parret også lidt med at fejre deres kærlighed med en kæmpe fest.

Anne Glad Wagner skriver i en besked til Ekstra Bladet, at der lige skal lidt mere ro på, før de inviterer venner og familie til bryllup.

'Vi holder en fest, når vi er begyndt at sove igennem alle tre,' lyder det fra Anne i en SMS.

Parret har kendt hinanden siden 2015 og blev forældre i september 2017.

