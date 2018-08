Dansk tv-kendis i grimt uheld: Må gå med klap

Hvad der skulle have været en stille og rolig fredag aften for tv-vært og model Stine Kronborg udviklede sig hurtigt ganske dramatisk.

Hendes lille søn Leo kom nemlig ved et uheld til at prikke hende i øjet, og det skulle vise sig at få store konsekvenser.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Leo stak sin finger ind i øjet på mig. Det gjorde selvfølgelig mega ondt, og tårerne løb bare ned ad kinderne på mig. Jeg tænkte til at starte med, at jeg ville gå i seng og prøve at lukke øjnene, og så ville smerten nok aftage, men det gjorde den ikke. Jeg vågnede klokken et i nat, fordi jeg havde så ondt, siger Stine Kronborg til Ekstra Bladet.

Har fået klap

Derfor besluttede Stine Kronborg sig for at tage kontakt til vagtlægen.

- Jeg ringede til vagtlægen og fik en tid tidligt her lørdag morgen. Lægen sagde til mig, at de tager øjenskader meget alvorligt, og derfor blev jeg undersøgt grundigt, siger hun og fortsætter.

- De lavede en masse undersøgelser, og det viste sig, at jeg har fået en rift på hornhinden, og jeg blev derfor behandlet med det samme og skal så gå med den her klap.

Herunder kan du se et billede af Stine Kronborg med klap for øjet:

Ifølge Stine Kronborg skal hun til lægen igen på mandag. Her skal de tage stilling til, om øjet kræver yderligere behandling.

- Hvis det ikke er blevet bedre på mandag, så skal jeg til øjenlægen, og så skal der gøres mere ved det. Jeg ved ikke præcis, hvad der skal ske, men jeg prøver at være fortrøstningsfuld og håber, at det bliver bedre inden da, siger hun.

Hun kæmper dog stadig med smerter efter uheldet.

- Det gør stadig rigtig ondt, og jeg har fået en masse smertestillende. Men nu skal jeg bare slappe af de næste dage, og så håber jeg, at det bliver bedre, for man bliver selvfølgelig rigtig nervøs, når sådan noget sker. Øjenskader er jo ikke for sjov, og i værste fald kan man jo miste synet, men lægen har beroliget mig, så jeg er ved godt mod, siger hun.