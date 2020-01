Dansk tv-kendis i kæmpe bommert

Türker satte sig under Tobias' trimmer på 'Paradise Hotel', og resultatet blev langt fra som håbet

Türker Alici vandt danskernes hjerter, da han deltog i 'Robinson Ekspeditionen'. For tiden kan han så opleves i 'Paradise Hotel' - i øvrigt hans tredje sæson, hvilket er dansk rekord.

Men selv en garvet realitystjerne kan begå fejl. Det ser man i dagens afsnit, hvor Türkers imponerende manke trænger til hjælp.

Da der ikke just er en frisør til deltagerne, må de hjælpe hinanden, og det bliver Tobias Fribergs opgave. Trimmeren findes frem, og katastrofen kan indfinde sig.

Stakkels Türker da katastrofen har indtruffet. Foto: Nent Group Danmark

Ekstra Bladet fanger Türker over telefonen med det helt oplagte spørgsmål; hvorfor?.

- Det var, fordi mit hår vokser, som jeg ved ikke hvad, det vokser især hurtigt i siderne. Jeg havde ventet på, at der tjekkede en frisør ind, for det har der været alle de andre år, men det skete selvfølgelig ikke, så vi gjorde det. Det ene tog det andet, og pludselig lignede jeg en alvorlig perker fra ghettoen, siger Türker med et grin og tilføjer.

- Når det bliver langt i siderne, får jeg det varmt og bliver utilpas.

Hvad syntes du om resultatet?

- Jeg var ikke tilfreds. Nu har jeg kun set trailerklip, og jeg tænker bare 'hold kæft en perker'. Jeg mangler bare en BMW, griner han.

- Jeg var ikke tilfreds, lyder det fra den muntre paradiso. Foto: Nent Group Danmark

Tænker ikke klart

Hele miseren blev ikke bedre af, at Tobias' trimmer løb tør for strøm undervejs i projektet. Derfor måtte en halvfærdig - man kan diskutere om de nogensinde helt blev færdige - Türker hente sin egen trimmer, så klipningen kunne fortsætte.

Man så det også i 'Ex on the Beach', hvor deltagerne smadrede hinandens hår. Hvorfor gør I det?

- Man er i momentet. Det må være varmen, altså de sydlige stråler, der gør det. Man bliver lidt skør og ikke altid tænker klart.

Foto: Nent Group Danmark

Må Tobias klippe dig igen?

- Puha, det er meget svært at sige, men jeg er altid god for en lille challenge, og hvis nogen udfordrer, får han lov igen.

Türker, der for nylig blev single efter bruddet med Sarah Tiedt, bruger en stor del af tiden på hotellet med at bage på sin meddeltager Silke Kristensen, der holder ham hen med kys. Hun tog ikke vel imod den nye frisure.

- Jeg kan ikke helt huske det, men hun var vist ikke helt tilfreds, jeg tror ikke, det satte mig i en bedre position, men så må man jo skrue op for charmen, griner han.

Hvordan det går videre i 'Paradise Hotel' kan ses tirsdag til torsdag på streamingkanalerne Viaplay og Viafree.