Dansk tv-kendis i krise

Normalt ser man den tidligere 'Den store bagedyst'-deltager Ditte Julie Jensen med et stort smil på læberne.

Selvom hun også smiler, da Ekstra Bladet først møder hende til premieren på action-dramaet 'Shorta', så har hun en alvorlig mine over sig, da hun fortæller om den krise, hun lige nu går igennem.

- Det er bare hårdt at blive skilt, og det er hårdt at have to små børn i en skilsmisse, og det er hårdt at blive nyforelsket midt i en skilsmisse, siger Ditte Julie, mens hun kigger over på kæresten, Joakim Skak, som hun har taget med til premieren.

Tager stort skridt med kæresten

Men for Ditte Julie er det ikke helt til at sætte ord på, hvad der gør situationen særligt svær lige nu.

- Man gennemgår mange følelsesmæssige ting, og det gør bare at... Jeg tror ikke rigtig, man kan sætte ord på, hvor hårdt det i virkeligheden er, siger hun.

Hvad er det, der gør det særlig hårdt lige nu?

- Hmm... Jeg tror bare, at hver tid har sin fase, og lige nu er det bare en ny fase, og det er ved at være noget tid siden, at vi flyttede igen, og der sker bare mange ting, fortæller hun videre.

Grim skilsmisse

Efter omkring halvandet års ægteskab med eksmanden, Marck Topgaard, blev Ditte Julie Jensen skilt i foråret 2019.

Det var ikke en skilsmisse, som dengang løb offentlighedens næse forbi. Skilsmissen blev nemlig kendt for omverdenen, da Dittes Julies eksmand valgte at dele en video på sin Instagram-profil, hvor han smed sin vielsesring i en skraldespand.

Videoen blev senere slettet.

Efterfølgende kom det frem, at Marck Topgaard havde stævnet Ditte Julie, fordi han ikke var tilfreds med bodelingen af parrets fælles hjem.

I den forbindelse fortalte Marck Topgaard til Ekstra Bladet, at stævningen kom som følge af økonomiske uoverensstemmelser omkring bodelingen.

I dag bor Ditte Julie sammen med sin nye kæreste, Joakim Skak, i en lejlighed ved Amager Strand.