Dansk tv-kendis i topform: - Jeg pisker mig selv

Januar skydes for mange danskere i gang med en ambitiøs motionsplan og en fornuftig, sund kost. Men allerede efter et par dage har måneden skiftet navn til 'hadnuar', og den varme sofa eller fedtede pizza lokker mere end fitnesscentret.

For 34-årige Morten Kjeldgaard er det lige omvendt. Her er fitnesscentret et tiltrængt pusterum, og det er her, at han kan lukke alting ude og fokusere på aktivitet af kroppen.

Udover at have haft en række kendte under sine vinger i flere 'Vild med dans'-sæsoner, så er han ligeledes personlig træner. Og det kan ses på hans skarpe figur.

Morten Kjeldgaard sveder flere gange om ugen i fitnesslokalerne. Foto: Privat

- Jeg har jo danset, siden jeg var ti år gammel. Og styrketrænet siden jeg var 18. For mig er det ikke et spørgsmål om pligt. Det er en nødvendighed for mig at piske mig selv. Jeg er jo en endorfinjunkie, siger Morten Kjeldgaard.

Anledningen af interviewet kommer af, at han på sit seneste Instagram-opslag har delt et billede af overkroppen, mens han er på ferie i Thailand. Det er ganske enkelt tydeligt, at Morten Kjeldgaard får tilbragt masser af timer med de tunge vægte.

- Jeg tror, at det handler om, at jeg kombinerer min træning med cardio, som jeg får via dansen samtidig med styrketræningen. Jeg træner måske syv timer sammenlagt i fitness på en uge. Og så skifter det med dansen alt afhængig af, om jeg laver 'Vild med dans' eller ej.

- Jeg har faktisk ikke noget skræddersyet program for, om jeg skal træne arme eller ryg. Jeg laver det, som jeg lige føler for. Jeg løber ikke fra den ene maskine til den anden.

- Det samme gælder, hvad jeg putter i munden. Jeg har altid spist sundt og masser af grøntsager, men jeg har også spist rigtig meget sovs og brunede kartofler henover julen. Men kylling er nærmest det eneste kød, jeg spiser.

Er det vigtigere for dig at se godt ud eller at være sund?

- Helt klart at være sund. Det er sådan, jeg er i fuld balance med mig selv. Hvis jeg selv skal sige det, så elsker jeg at lave alting, der frigiver endorfiner. Jeg elsker at presse mig selv til træning, så jeg knapt nok kan gå bagefter.

Udover musklerne har Morten Kjeldgaard også styr på kuløren. Morten Kjeldgaard dansede med Coco O. til sidste års udgave af Vild med dans. Foto: Privat.

Sommetider kan kæresten Frederik tage med ham i fitnesscentret, men ellers tager han gerne turen alene. Ydermere sørger han for at holde styr på blodsukkeret ved hjælp af faste madtidspunkter. Han fortæller, at han jævnligt spiser en stor portion morgenmad bestående af æg eller skyr.

- Men det kan svinge meget, hvad jeg har lyst til at spise. Men træningen den går jeg simpelthen aldrig på kompromis med, siger han.