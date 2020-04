Dansk tv-kendis i uheld: - Der var vildt meget blod

Lysten til kaffe fik torsdag sendt Rikke Gøransson på sygehuset.

Det gik nemlig ikke efter planen, og det hele endte med en tur på sygehuset. Det skriver hun på Instagram.

'På under en time nåede jeg at lave en kop kaffe og få to ler-/glasskåle lige i skalen. Min skal flækkede skålene, og så tog de revanche på vej mod deres endelige skæbne ... i 1000 stykker på køkkengulvet. Jeg tog mig til hovedet og tænkte: 'pis, det var pæne skåle.' Kiggede på min blodstrålende hånd og tænkte: 'dobbelt pis,' skriver hun.

På det sociale medie har hun delt en række billeder af hånden og køkkengulvet efter det ret så blodige uheld, der endte med, at hun måtte lade sig sy med syv sting.

Det er dog en rolig Rikke Gøransson, som Ekstra Bladet torsdag aften fanger på telefonen, og hun griner højlydt, da hun bliver spurgt ind til uheldet, og hvordan det går.

- Jeg har det fint. Jeg har det så godt. Jeg har lige spist en hel bøtte Ben & Jerry's, så jeg har det fantastisk, siger hun og fortsætter med at grine, da hun forklarer nærmere om uheldet:

- Jeg skulle bare lave en kop kaffe, og vores store lerskåle til salat stod ovenpå vores køkkenskabe. De faldt bare ned i hovedet på mig og gik i stykker, og så skar de min hånd op.

Vildt meget blod

Som man kan se på de billeder, Rikke Gøransson har delt, var det en blodig affære. Det var dog ifølge hende ikke noget, der fik hende eller kæresten Tommy-Lee Winkworth til at gå i panik.

- Der var helt vildt meget blod. Men vi tog det fint nok. Jeg har en veninde, der næsten er færdig med medicinstudiet, så først skreg jeg på Tommy, og så fandt jeg FaceTime frem og ringede til hende. Jeg stak bare telefonen ned til hånden og spurgte hende, hvad jeg skulle gøre, siger 'Paradise Hotel'-værten.

Hun regner ikke med, at det er noget, hun kommer til at få mén af.

- Det ved jeg ikke, men der var ikke nogle nerver, der kom i klemme. Men jeg bliver nok aldrig håndmodel, griner Rikke Gøransson, der nu skal slappe af, inden hun skal have stingene ud i næste uge.

