Dansk tv-kendis i voldsomt uheld på motorcykel

Onsdag kom Mads Niebur, der blandt andet er kendt fra 'Paradise Hotel' og 'Ex on the Beach', kørende på landevejen Ølbyvej ved Køge sammen med to kammerater på deres motorcykler.

De var ifølge Mads Niebur selv ude at køre en stille og rolig tur, da det pludselig gik helt galt for realitydeltageren.

Da Mads Niebur skulle dreje i et sving, mistede han nemlig herredømmet over motorcyklen, hvilket førte til, at han styrtede.

- Mine to venner og jeg var ude at køre. Vi kørte stille og roligt på landevej, og der kom så et skarpt sving, og jeg gassede ned for at kunne tage svinget stille og roligt. Der lå noget grus i svinget, og da jeg svingede, forsvandt motorcyklen simpelthen bare under mig, og jeg landede ude på marken, siger Mads Niebur til Ekstra Bladet.

- Da jeg væltede, fik jeg banket styret hårdt op i mine ribben, og jeg mistede luften. Jeg røg hen ad asfalten og videre ud i rabatten, siger han.

Se også: Står frem: - Vi danner par

Hentet i ambulance

Herefter gik tingene stærkt. Mads Nieburs kammerater smed ifølge realitydeltageren deres motorcykler og løb hen for at hjælpe ham. Det samme gjorde flere naboer i området, som også så uheldet. En ambulance blev hurtigt tilkaldt.

- Jeg havde sindssygt ondt, da jeg lå der, og jeg er normalt ikke tøset, når det kommer til sådan noget. Det boblede over mine ribben, og jeg var så bange for, at der var noget, der var brækket, og samtidig havde jeg virkelig ondt i min hånd, siger Mads Niebur og fortsætter:

- Da ambulancen kom, lavede de flere undersøgelser, og jeg blev kørt på traumecenteret med fuld udrykning. De var bange for, at min milt var sprunget, og at jeg havde indre blødninger, siger Mads Niebur, der prøvede at udvise overskud og smile lidt i situationen.

Mads Niebur har blandt andet medvirket i 'Ex on the Beach' og 'Paradise Hotel'. Foto: Janus Nielsen

Tøjet klippet op

Da Mads Niebur ankom til hospitalet, gennemgik han en lang række undersøgelser.

- Jeg følte lidt, at jeg var med i en film. Jeg fik klippet tøjet af. Jeg lå, som Gud har skabt mig. Der var ti læger og sygeplejersker rundt om mig, og jeg fik puttet drop og alle mulige andre ting på mig, siger han og fortsætter:

- Jeg fik også en CT-scanning, der skulle vise, om jeg havde indre blødninger.

Heldigvis viste undersøgelserne, at Mads Niebur var sluppet billigt fra uheldet på motorcyklen.

- Det viste sig jo, at der ingenting var, og at jeg ikke engang har brækket noget. Men jeg har dog mange smerter og har fået et stort slag på mine ribben og ved min ene hånd. Så jeg er blevet bedt om at holde mig i ro den næste tid, og så har jeg fået noget stærkt smertestillende, så jeg kan holde smerterne ud, siger Mads Niebur, der fik lov til at komme hjem fra hospitalet efter et par timer.

Se også: Bekræfter: - Vi er gået fra hinanden

- Jeg har stadig rigtig ondt, og jeg har ondt i brystet og i mine ribben, når jeg trækker vejret, og så er min hånd helt færdig. Men når det så er sagt, er jeg sluppet meget billigt.

Stof til eftertanke

Uheldet har dog givet ham stof til eftertanke.

- Jeg har været virkelig heldig, for det kunne have gået helt galt. Heldigvis går jeg meget op i min sikkerhed, og jeg havde en masse beskyttelsesudstyr på, som har taget det værste ved faldet, for ellers kunne det være gået meget værre, siger han og kommer med en opfordring:

- Man er udsat som motorcykelkører på de her landeveje, så det handler om at se sig ekstra godt for og så have sit udstyr i orden. Lad for helvede være at køre i shorts og lignende, for går det galt, så går det rigtig galt, siger Mads Niebur og tilføjer:

- Og så var det bare skønt at se, hvor søde folk var. Der kom så mange naboer, der ville hjælpe, og ambulancefolkene og folk på Køge Sygehus var bare fantastiske. Det var fantastisk at opleve den medmenneskelighed i situationen.

Se også: Fleming overrasker: Flytter fra prins Joachim

Op på jernhesten igen

Selvom Mads Niebur er chokeret ovenpå uheldet, er han klar til at sætte sig op på motorcyklen igen, når han er kommet sig.

- Det her skræmmer mig ikke væk, men det gør selvfølgelig, at man vil passe ekstra godt på i fremtiden. Men for mig er det en livsstil at køre på motorcykel, og jeg har fået mig en motorcykel-familie, så jeg kan ikke undvære det. Motorcyklen er min baby, siger han og fortsætter:

- Det er 11 år siden, min ven døde i en ulykke på scooter. Jeg har set, hvor galt det kan gå, og derfor føler jeg mig også heldig, at der ikke skete mere. For det kan gå helt galt. Han har holdt en hånd over mig, og det er jeg taknemmelig for.