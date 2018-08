Dansk tv-kendis indlagt

Jasmin Melina Rendbæk er netop blevet mor, men alt er langt fra fryd og gammen for den smukke 'Paradise'-deltager

For ganske få dage siden blev Jasmin Melina Rendbæk, der er kendt fra 'Paradise Hotel', og håndboldspilleren Fredrik Schilling forældre til en lille pige.

Men langt fra alt er gået efter planen i forbindelse med fødslen.

Det skriver Jasmin Melina Rendbæk på sin Instagram-profil.

'Den sidste uge har uden tvivl, været den hårdest uge i hele mit liv. Først en fødsel som desværre ikke gik som ønsket, men som heldigvis resulterede i at vi fik en skøn - og vigtigst af alt, en rask lille datter til verden.

I opslaget fortæller hun, at hun kun lige nåede at komme hjem fra hospitalet med den lille ny, som skal hedde Luna, før hun blev indlagt igen.

'Vi nåede knap nok at blive udskrevet før jeg blev indlagt igen. Den sidste uge har jeg haft så mange smerter, at jeg har været sengeliggende og dopet på morfin', fortæller Jasmin Melina Rendbæk på sin profil.

Jasmin Melina Rendbæk er kærester med fodboldspilleren Fredrik Schilling. Foto: Ritzau Scanpix

Tak til kæresten

Jasmin Melina Rendbæk deler samtidig et par rosende ord til sin kæreste Fredrik Schilling, som ifølge hende har været der meget for hende igennem den hårde periode.

'Fredrik har virkelig stået med hænderne fulde, vi har begge været presset og til tider har vi følt at det hele har været uoverskueligt. Han er simpelthen den sejeste jeg kender.'

'Men i dag er der fremgang! Jeg er forsat stadig indlagt, men mine tal bliver bedre, og jeg har været ude at gå for første gang. Det er en kæmpe sejr, og nu glæder vi os til at komme hjem - og blive en rigtig familie', slutter hun af i opslaget.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Jasmin Melina Rendbæk, men hun ønsker ikke at kommentere opslaget.