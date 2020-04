Dansk tv-kendis jagtede et godt knald - men fandt kærligheden

Michelle Ulrichsen fra 'Ex on the Beach' har fået sig sin første seriøse kæreste

Det var svært for produktionen at finde ekskærester til 23-årige Michelle Ulrichsen, da hun medvirkede i Kanal 4-serien 'Ex on the Beach'.

Realitybaben havde nemlig aldrig haft en seriøs kæreste, men det er der blevet lavet om på nu. Det fortæller en lykkelig Michelle til Ekstra Bladet.

Kæresten hedder Mikkel, er 24 år og kommer fra Aalborg. Han anmodede Michelle om at følge hende på Instagram, og her fangede han hendes interesse. Derfor anmodede hun også om at følge ham.

- Da han accepterede, endte jeg med at kommentere på en af hans stories, fordi han var meget trænet, så det tiltrak mig lidt, siger hun og fortæller, at det herefter udviklede sig:

- Vi begyndte at skrive lidt sammen, men jeg tænkte ikke, at jeg skulle have en kæreste eller noget. For at være ærlig tænkte jeg bare, at han sikkert ville være et godt knald, griner Michelle.

Hun fortæller, at Mikkel heller ikke havde udset hende som en kommende kæreste i første omgang, fordi hun virkede som en, man godt kunne brænde nallerne på.

Alligevel fortsatte de med at skrive sammen, og en mandag inviterede Michelle ham til Aarhus for at gå en tur, hvis han havde lyst. De aftalte derfor at mødes torsdagen efter, men så længe endte de ikke med at vente.

- Det er ikke for at lyde dømmende, men jeg vil gerne lige høre, hvordan en person taler, inden jeg møder ham. Jeg har engang været på en meget akavet Tinder-date, hvor fyren lød lidt som en mus, griner hun og fortsætter:

- Derfor sendte jeg ham et videosvar til noget, han havde skrevet, fordi jeg håbede, han ville sende et tilbage. Det gjorde han ikke, men han faldt lidt for mig i den video, og derfor kom han onsdag i stedet for torsdag, fordi han ikke kunne vente.

Faldt pladask for hinanden

Daten var hyggelig, og Michelle fortæller, at der ikke skete andet, end at de gik en tur. Da han skulle hjem igen, aftalte de, at det skulle gentage sig to dage senere.

- Men da han var kørt, indså vi begge, at vi var faldet pladask for hinanden, selvom der ikke var sket noget. Derfor kom han igen torsdag, og så har vi været sammen lige siden, siger Michelle om første møde, der skete for præcis en måned siden.

- Hvordan er det så at have fundet kærligheden i stedet for bare et godt knald?

- Han er også et godt knald, vil jeg lige sige, slår en grinende Michelle fast, inden hun fortsætter:

- Men det er meget mærkeligt, og det er noget, jeg lige skal vænne mig til. Jeg har aldrig haft en seriøs kæreste før, og jeg kan godt mærke, at jeg prøver at skubbe ham væk mange gange. Men han er vedholdende.

Og det er en god ting, at han er det, for Michelle Ulrichsen gætter på, at det kan være en af årsagerne til, at hun aldrig har haft en seriøs kæreste før.

- Jeg tror, det skyldes mange ting. Jeg er ikke god til at binde mig, og jeg er god til at skubbe fyre lidt væk fra mig. Og så tror jeg også bare, der er mange, der gerne vil have mig på cv'et, men ikke være kærester med mig. Jeg tror, det er en god blanding af det, fortæller hun.

Selvom der er lidt afstand mellem parrets hjem i Aarhus og Aalborg, så har de ikke planer om, at de skal dele adresse ét af stederne lige med det samme.

- Det er stadig lidt for tidligt, men vi har snakket fremtid, børn, hus og alt sådan noget, og vi vil det samme. Vi tager det bare stille og roligt. Jeg er stadig glad for at bo, hvor jeg bor, og han er stadig glad for at bo, hvor han bor, siger 'Ex on the Beach'-deltageren.