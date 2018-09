Dansk tv-kendis kæmper for at få børn - med hemmelig kæreste

I torsdagens afsnit af 'Til middag hos...' på TV3 er det dj'en Nicoline Tofts tur til at byde Uffe Holm, Joachim Kopp og Fie Laursen på en tre-retters middag.

Der bliver dog langt fra kun tid til at spise den lækre mad. Under middagen åbner Nicoline Toft nemlig også op for den mere private del af sit liv.

Den 40-årige dj, der tidligere har dannet par med Roland Møller, har nemlig aldrig fået børn.

I programmet afslører hun dog, at hun for nylig har fået en ny kæreste, og det gør pludselig ønsket om at få børn langt mere realistisk.

- Jeg vil rigtig gerne være mor. Sidste år, da jeg var 39 og stadig single, der ville jeg så gerne være mor, så jeg besluttede mig for at gå op og få undersøgt, hvordan det hele stod til (hos gynækolog, red.) og der fik jeg at vide, at jeg havde masser af æg, men at de bare ikke var 20 år gamle mere. Det er det eneste, der er, siger hun i programmet, da Joachim Kopp spørger ind til, hvorvidt det er et aktivt valg, at hun ikke har fået børn endnu.

- Jeg har været meget bange for at få børn med nogen, der ikke var den rigtige, og det kunne jo være, at det så er sket nu, siger hun hemmelighedsfuldt i programmet og understreger, at hun er overbevist om, at hun nok skal blive mor i den nærmeste fremtid.

Nicoline Toft arbejder som dj, men har også flere gange givet den gas som model. Foto: PR Foto

Flyttet sammen

Til Ekstra Bladet fortæller en meget hemmelighedsfuld Nicoline Toft, at hun ikke har lyst til at afsløre for mange detaljer om sin udkårne, som hun vælger at holde hemmelig for offentligheden.

- Jeg har ikke lyst til at tale om ham. Han er meget privat, og jeg er privat i forhold til ham. Men jeg kan sige, at vi er kærester, og vi er meget glade. Vi er i fuld gang med at lave en lille ny, og jeg er flyttet ud af min lejlighed og er flyttet sammen med ham. Så det går bare rigtig godt, og vi er meget lykkelige, siger hun til Ekstra Bladet.

Indtil videre prøver parret ihærdigt at få børn på naturlig vis.

- Jeg ved endnu ikke, om det kan lade sig gøre på naturlig vis. Vi er i fuld gang med at prøve, og vi gør alt, hvad vi kan. Hvis det ikke kan lade sig gøre naturligt, så må vi forsøge os via andre metoder, og så vil jeg meget gerne tale om det, når den tid kommer, siger hun.

- Men jeg glæder mig bare til at blive mor, uanset om det så bliver på den ene eller anden måde, understreger hun.