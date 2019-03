Dansk tv-kendis: Klar på mere

Simone Hvenegaard har deltaget i 'Ex on the Beach' og 'Paradise Hotel'.

Sidstnævnte program vandt hun sammen med Anders Schultz i 2017, men det stopper ikke nødvendigvis her.

Den 23-årige skønhed fortæller til Ekstra Bladet, at hun er klar på at lave mere tv, men hun har en lille udfordring. Privat danner hun nemlig par med 'Paradise Hotel'-kæresten Philip May.

- Jeg er klar på at lave mere, men jeg ved ikke, hvad det skulle være. Nu er det meste datingprogrammer, og jeg har en kæreste, siger hun til Ekstra Bladet.

Simone Hvenegaard med kæresten Philip May til for-premieren på årets 'Paradise Hotel'. Philip May blev for nylig opereret i knæet og sidder derfor i kørestol. Foto: Mogens Flindt

'Robinson'? Nej tak

For Simone Hvenegaard er det vigtigt, at hun også får en oplevelse med i pakken. I 'Love Island' går rejsen til Gran Canaria, 'Paradise Hotel' filmes i Mexico, mens 'Ex on the Beach' har adresse i Mauritius. Alle programmer kræver, at man ikke har en kæreste hjemme i Danmark.

- Jeg vil hellere have en kæreste, selv om det er fedt at komme sydpå og få nogle fede oplevelser. Jeg ved ikke, hvad drømmeprogrammet skulle være. Måske 'Paradise Hotel', men det har jeg været med i. Så skulle det være, hvis de lavede en par-sæson, det kunne være fedt, siger hun.

Flere paradisoer har prøvet kræfter med 'Robinson Ekspeditionen', der blandt andet kunne se Rikke Gøransson sejre i 2007. Det program tiltaler dog ikke Simone Hvenegaard.

- Nej, for jeg kan ikke lide fisk, og jeg skal heller ikke tabe mig mere. Styrkemæssigt tror jeg godt, jeg ville kunne være med, men det psykiske aspekt i bare at ligge på en strand, tror jeg ikke, jeg ville synes var sjovt, siger hun og sender en invitation til castere med det rigtige format i ærmet.

- Jeg er klar på mere reality.