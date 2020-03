Dansk tv-kendis lagt for had: - Jeg er så ked af det

Forleden satte den tidligere 'Bagedyst'-vinder Ditte Julie Jensen sig ind i et fly på vej mod Spanien for at deltage i iværksætter-konferencen Seedster i Marbella.

Imens hun har været dernede, har situationen omkring coronavirus dog udviklet sig drastisk både i Spanien og Danmark, og som konsekvens af det har Ditte Julie Jensen modtaget en række grimme beskeder fra folk på de sociale medier, som mener, at hun er uansvarlig for at have rejst til Spanien.

'Jeg er dybt frustreret, ked af det og en smule forarget. Please læs dette igennem, før du angriber mig og sviner mig til for at have været på Seedster. Da jeg rejste, var der absolut ingen fare, ingen udmelding omkring udrejse. Hverken fra dansk side eller fra de spanske myndigheder. Hele teamet på Seedster har fulgt udviklingen MEGET NØJE, og det var først i aftes, da den danske regering kom med en officiel udmelding, at jeg naturligvis tog en konsekvens af det', skriver Ditte Julie Jensen på Instagram og fortsætter:

'Jeg er netop landet i Danmark og taget hjem tre dage før tid, trods området vi boede i fortsat er et 'gult område', men jeg tør ikke være uansvarlig og løbe en risiko. Jeg har mig selv, min familie, børn og forretning at tænke på. Jeg bliver så OPRIGTIG ked, når jeg modtager sviner beskeder om, hvor uansvarlig en mor jeg er', skriver hun videre.

Vil være ansvarlig

Til Ekstra Bladet fortæller Ditte Julie Jensen, at hun som konsekvens af sit ophold i Spanien har valgt at gå frivilligt i karantæne, så snart hun lander i sin lejlighed.

- Jeg bliver ked af det, når jeg får de her beskeder om, at jeg er uansvarlig. For det er det sidste, jeg er. Jeg havde været uansvarlig, hvis jeg var kommet hjem og havde gået direkte over og krammet og kysset med mine børn. Men det gør jeg ikke. Nu går jeg i frivillig karantæne, indtil jeg har et overblik over situationen, og over hvorvidt jeg kan være smittet, siger hun til Ekstra Bladet.

Ditte Julie Jensen har valgt at tage konsekvenserne af, at hun for nylig har været i et område i Spanien, hvor der er udbrud af coronavirus. Foto: Mogens Flindt

Ifølge Ditte Julie Jensen går de grimme beskeder hende enormt meget på.

- Jeg har fået et par beskeder, hvor folk skriver, at jeg er en dybt uansvarlig mor. Fordi jeg har krammet en masse mennesker nede på Seedster. Det bør prelle af, men jeg kan godt mærke, at det rammer. For når man ikke selv føler, at man har gjort noget galt, så er det hårde ord. De danske myndigheder har truffet en beslutning nu, og derfor har jeg også valgt at tage højde for den og rejse hjem.

Tal pænt

Den tidligere 'Bagedyst'-vinder håber, at vi i stedet for at være hårde ved hinanden kan stå ekstra meget sammen i denne noget uvante tid, hvor coronavirus er på alles læber.

- Det kan ikke nytte noget, at vi rotter os sammen mod hinanden. Vi skal holde sammen af kærlighed. Vi kan jo ikke gøre for det her, og det har voldsomme konsekvenser for mange af os, at Danmark lukker ned - også for sådan en som mig, som er selvstændig. Men det her er der ikke nogen, der kunne have forudset. Der var ikke nogen, der vidste det, da vi tog afsted, siger hun og fortsætter:

- Hvis myndighederne havde sagt, at der var et problem, var jeg aldrig rejst ud. Jeg er ikke uansvarlig, når jeg følger de retningslinjer, der er givet. Når der kommer andre instrukser, gør jeg noget ved det. Nu går jeg i frivillig karantæne, og det er da bestemt ikke noget, jeg har lyst til. Det gør ondt, når man har to små børn.

Ditte Julie Jensen er dog en del rystet ovenpå de mange beskeder, hun har modtaget i kølvandet på sin tur.

- Jeg bliver oprigtigt ked af det, når jeg læser, hvor ondskabsfulde folk er. Vi skal ikke i sådan en tid blive grådige og grimme. Vi skal forsøge at finde ind til det, hvor vi er skidesmukke. Det er ikke i den her tid, vi skal blive grimme. Vi skal holde sammen, siger hun og fortsætter:

- For selvfølgelig gør det ondt at få sådan nogle beskeder. Det er jo på det der, man er allermest sårbar. Det gør bare ondt. For det største ansvar er jo at være nogens mor, så selvfølgelig gør det ondt, siger Ditte Julie Jensen, der har tænkt sig at holde sig selv i karantæne, indtil hun er sikker på, at hun ikke kan være i risiko for at være smittet med coronavirus.

- Så jeg gør det, der er nødvendigt, og så må ungerne være hos deres far i den tid. Jeg er så ked af det. Jeg ved ikke, om det bliver i 14 dage, eller hvor længe det bliver. Det bliver så længe, det er nødvendigt.