Dansk tv-kendis: Nej tak til damer

Jaffer Janjooa fra årets 'Robinson Ekspeditionen' har fået masser af tilbud, men det bliver et 'nej tak' for nu

Der er ingen tvivl om, at mange har siddet med et lummert smil, da 'Robinson Ekspeditionen' blev vist på tv i efteråret. For blandt de mange smukke mennesker på skærmen var modellen Jaffer Janjooa, der nåede hele vejen til finalen - dog uden at vinde.

Da Ekstra Bladet møder ham til forpremieren på den 'Paradise Hotel'-sæson, der starter 1. januar, bekræfter han, at der blev sendt mange tilbud i hans retning, da programmet stod på.

- Der var sindssygt mange, der skrev, og mange flere end jeg havde regnet med. De spørger rigtig pænt, om ikke vi skal på date, om de må give en øl, eller hvornår jeg kan komme forbi og besøge dem. Jeg svarer dem alle, siger han med et grin.

Desværre er svaret ikke positivt. For lige nu og her bliver det et 'nej tak' fra modellen.

- Jeg har valgt at lægge datinglivet til side og tænke på mig selv. Det er der nogen, der har respekteret, og andre der ikke har - de er så blevet ved at skrive. De ringer også til mig på de sociale medier. Jeg synes, det er meget sødt, siger Jaffer Janjooa.

Hvorfor vil du ikke have en kæreste?

- Jeg er altid åben, hvis den rigtige kommer, men jeg søger ikke. Jeg kan godt lide, at der kun er mig selv at tage hensyn til. Når jeg er alene, kan jeg gøre, hvad jeg har lyst til, og det passer mig fint lige nu.

Det lykkedes ikke Jaffer at vinde ekspeditionen. I finalen tabte han og Kenneth til Nis. Foto: Jan Sommer

Kalenderen er da også allerede fyldt godt op med aftaler. Til februar tager Jaffer til London for at jagte modeldrømmen. Han fortæller, at der er tre bureauer, der er interesseret i ham, men at han kun kan tilhøre et. Derfor skal han se forholdene nærmere an.

Det betyder dog ikke, at vi nødvendigvis har set det sidste til ham på skærmen. Det bliver bare ikke lige i programmer som 'Paradise Hotel' og 'Ex on the Beach'.

- Lige præcis 'Paradise Hotel' tror jeg ikke, min mor vil synes så godt om, haha, men jeg er frisk på andre realityprogrammer, hvis muligheden skulle opstå, siger han og runder af.

- Jeg vil jo gerne være med i 'Vild med dans', hvis det skulle være, og hvis man kan kalde det et realityprogram.