Dansk tv-kendis sætter foden ned: Her går grænsen

Man ser det gang på gang fra unge mennesker, der har deltaget i realityprogrammer herhjemme.

Følgerne vælter ind på de sociale medier, fordi realitydeltageren deler alt mellem himmel og jord. Typisk tilsat et filter på billedet, men indholdet er ufiltreret, så følgerne kommer med helt indenfor.

- Det var meget værre end på tv

Men sådan er det ikke alle, der er. Kristian Sayre, der deltager i 'Ex on the Beach', er ikke som realitystjerner er flest. Det vil de fleste seere af programmet nok kunne skrive under på, og på de sociale medier har han klare grænser for, hvad han vil dele. Og hvad han ikke vil dele.

- For eksempel min familie og mit sexliv. Sådan noget vil jeg ikke lægge ud, siger han, da han sammen med Amanda Mogensen fra sidste sæson gæster Ekstra Bladet.

- Min Instagram og mine sociale medier skal handle om mig og ikke om andre, for folk snakker, og alle folk snakker for meget. Alle har en holdning til tingene, om det er godt eller dårligt, forklarer han.

Og det er netop for at beskytte sine venner og bekendte, at han ikke lægger hvad som helst ud til sine 42.000 følgere.

For Amanda Mogensen er grænsen mere flydende.

