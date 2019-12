Dansk tv-kendis: Se min nye fyldige røv

For et par måneder siden blev 33-årige Jackie Navarro mor til sit fjerde barn, da hun og kæresten, Rasmus Møller, bød deres lille datter Chloé Valentina velkommen.

Efter fødslen har Jackie Navarros krop ændret sig en del, og især numsen ser som konsekvens heraf ifølge Jackie Navarro selv meget anderledes ud end før.

- Min røv er jo så fuldstændig forsvundet. Det er lidt uheldigt. Jeg har fået en masse beskeder om, at det er noget, der sagtens kan ske efter fødsler. Så det skal jeg have fikset på en eller anden måde, og så skal jeg finde ud af, om det er noget, jeg skal betale mig fra, eller om det skal trænes væk, for den må gerne blive større igen, sagde hun et par dage efter fødslen med et grin til Ekstra Bladet.

Se også: Forsidefrue har fundet kærligheden

Jackie Navarro har dog allerede taget sagen i egen hånd, og for et par uger siden lagde hun sig derfor under kniven for at få gjort sin numse mere fyldig.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg har jo fået gjort det, at jeg har fået suget fedt ud fra andre steder af kroppen, som så er blevet puttet ind i ballerne. Jeg har jo ikke så meget fedt, men det blev til, at der kunne blive puttet 840 ml. ind, siger hun og fortsætter:

- Før havde jeg jo ikke noget numse tilbage. Den var fuldstændig flad. Men nu har jeg fået en lille 'popo', og jeg er simpelthen så glad for resultatet.

Sådan her så Jackie Navarros bagdel ud umiddelbart efter fødslen. Foto: Privat

Smertefuldt

Ifølge Jackie Navarro har indgrebet, der foregår i fuld narkose, været en smertefuld omgang.

- Det var smertefuldt, men jeg vil sige, at det ikke er sådan, at man var ved at dø over det. Det, der gør ondt, er fedtsugningen. Man bliver blå over det hele. Det er ikke noget, man har lyst til at prøve hver dag, men resultater er super tilfredsstillende i forhold til, hvordan man har haft det, siger hun.

Se også: Brystoperation gik HELT galt: - Jeg fortryder

Operationen har dog også medført et par udfordringer i forhold til at have en lille ny, som kræver opmærksomhed døgnet rundt.

- Det har jo været en udfordring, fordi jeg ikke har måttet sidde ned i en lang periode. Men jeg ammer ikke, for jeg har ikke noget mælk, så på den måde er det egentlig gået fint. Det har dog været svært det her med, at man ikke har kunnet slappe af, og at man ikke har haft mulighed for at sætte sig ned og hvile ordentligt, siger hun og fortsætter:

- Den største udfordring har dog været, at jeg har skullet spise 4000 kalorier om dagen. Det er virkelig meget, når man bare er vant til at spise normalt. Men det skal man, fordi man bruger enormt meget energi og forbrænder meget, når man får lavet en fedtsugning. Det har virkelig været svært, og jeg har flere gange virkelig kæmpet med kvalme.

Herunder kan du se billeder af Jackie Navarros numse, som den ser ud efter operationen:

Foto: Privat

Foto: Privat

Foto: Privat

Nej tak til implantater

Jackie Navarro fortæller, at det er helt bevidst, at hun ikke har valgt at få lavet implantater, men i stedet har valgt løsningen med at få sprøjtet sit eget fedt ind i ballerne for at gøre den mere fyldig.

- Jeg synes, det ville være underligt at sidde på implantater, og det kan medføre mange komplikationer at få implantater, og så ville jeg også gerne have, at numsen stadig er naturlig. Den er jo lavet af ens eget fedt, og på den måde undgår man også, at det ser for kunstigt ud.

Ifølge Jackie Navarro har indgrebet da også været alle smerter og ubehageligheder værd.

- Jeg kan rigtig godt lide former, og når jeg kigger tilbage på billeder af mig, der eksempelvis er taget for tre år siden, så tænker jeg, at jeg var enormt tynd. Derfor er jeg også rigtig glad for resultatet nu, hvor der er kommet lidt mere fylde på, siger hun og fortsætter:

- Rasmus er også glad og tilfreds, og der er bare noget med mænd og numser.

Jackie Navarro er godt tilfreds med resultatet og sin nye numse. Foto: Bjørn Jakobsen/Nent Group

Se også: Ville ramme eksen: På date med ny mand

- Men hvordan kan det være, at du ikke bare har valgt at træne - i stedet for at gå operationens vej?

- Jeg kan ikke træne mig til en større numse. Det kan ikke lade sig gøre, fordi jeg er så lille, og når jeg så fik muligheden for at få det lavet, så tænkte jeg også bare, hvorfor jeg ikke skulle gøre det.

- Tænker du ikke, at der er nogen derude, der ser op til sådan en som dig og bliver påvirket til at synes, at de også skal have lavet en masse ting?

- Jeg fik en besked af en kvinde, der skrev, om jeg havde tænkt over, at jeg viser det her, og at det er unaturligt. Folk bliver forargede over det, siger hun og fortsætter:

- Det er jo, hvad det er. De folk, der sidder og ser det her, og at jeg får lavet noget, er ikke idioter. De ved godt, at man kan få lavet de her ting, og hvis de vælger at få lavet noget, er det deres eget valg, og ikke noget der har med mig at gøre.

Du kan se Jackie Navarro fortælle meget mere om indgrebet i 'Forsidefruer', som sendes torsdag aften klokken 20 på TV3 og Viaplay.

Du kan derudover følge meget mere med i Jackie Navarros liv på hendes Instagram lige her.