Dansk tv-kendis smittet med coronavirus

Realitydeltageren Malene Spangaard, der blandt andet er kendt fra 'Paradise Hotel', som hun deltog i tilbage i 2018, er blevet testet positiv for coronavirus.

Det fortæller hun om på sin Instagram-profil.

Malene Spanggaard har ikke selv oplevet symptomer, men blev testet, fordi begge hendes forældre havde symptomer og siden blev testet positive for coronavirus.

Derfor kommer hun på sin profil også med en opfordring til danskerne om at tage deres forholdsregler, selvom de ikke har symptomer på virussen.

Man kan nemlig - ligesom hende - være rask smittebærer.

'En lille opfordring fra mig om hele den her coronasituation, efter jeg nu selv er blevet testet positiv. Bliv nu ved med at tage jeres forholdsregler og bliv hjemme så meget som muligt med de samme mennesker!!', skriver hun på sin Instagram-profil.

Har undgået smitte

Her fortæller hun ligeledes, at hun priser sig lykkelig for, at hun selv har været i karantæne, da hun således har undgået at smitte.

'Det har jeg selv gjort, og gudskelov for det, da jeg pt stadig er rask smittebærer og virkelig ville kunne have smittet mange, hvis jeg ikke selv havde taget mine forholdsregler. Så pas nu på, når I går rundt og socialiserer jer, selvom I føler jer raske, for I kan sagtens være smittede og rende rundt med virussen uden symptomer som for eksempel jeg selv', skriver hun.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Malene Spanggard, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

