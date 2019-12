Dansk tv-kendis spreder mystisk blowjob-rygte

Mariyah Samia har hørt, at et blowjob under vand giver betændelse i øret

'Besat af Bad Boys'-baben Mariyah Samia har en teori. Og den er mildest talt tvivlsom.

Det afslørede hun tirsdag aften på en røde løber til gallapremieren på den nye sæson af 'Paradise Hotel'. Her fik 'Paradise Hotel'-vinderen Lenny Pihl en Ekstra Bladet-mikrofon i hånden og gik i kødet på de fremmødte deltagere og kendisser, men da han mødte Mariyah Samia, der også er kendt fra Side 9, tabte han alligevel underkæben.

Det hele startede ganske uskyldigt, da Mariyah Samia og hendes kompagnon for aftenen, Angelin Jobda, blev spurgt, om de kunne se sig selv i programmet.

- Vi kunne leje hotellet. Jeg kunne godt se mig selv på hotellet, men jeg er ikke så strategisk, og så ville jeg blive helt vildt ked af at smide folk ud. Og så ville jeg bare ryge først. Ellers ville jeg bare være mig selv og en rigtig møgso, der er ligeglad med, om folk kan lide mig, og så ville jeg jo også ryge først. Jeg ved ikke lige med 'Paradise', men jeg synes, poolen er en fed idé, indledte Mariyah Samia, der så sit snit til at få opklaret et rygte, hun mente at have hørt i nyhederne.

- Jeg har hørt, at man får betændelse i øret, hvis man sutter pik under vandet i poolen, sagde hun spørgende og kiggede på Lenny Pihl.

Mariyah mente, at Lenny Pihl kunne opklare mysteriet. Foto: Linda Johansen

Han vandt programmet i 2018 og har såmænd dyrket sex i poolen.

- Det ved jeg sgu ikke. Jeg fik faktisk en infektion i øret dernede på et tidspunkt, svarede han forundret og skyndte sig at fortsætte sin sætning:

- Men jeg havde ikke en pik i munden!

Se Mariyah Samia fortælle om det mystiske rygte i videoen over artiklen, hvor interviewet stikker helt af, da paradisoen Philip May pludselig blander sig.

Den nye sæson af 'Paradise Hotel' har premiere 1. januar på Viaplay og Viafree.