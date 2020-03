Dansk tv-kendis sygemeldt: Ramt af depression

Christel Trubka kæmper netop nu en kamp mod sig selv og sin psyke.

Det skriver den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager i et ærligt opslag på Instagram, hvor hun afslører, at hun er blevet ramt af en depression.

'Man burde jo egentlig ikke have så svært ved at tale om det, fordi det er okay. Det er menneskeligt. Jeg vil gerne kunne dele personlige ting med jer, så I får den hudløst ærligt,' skriver hun på det sociale medie og fortsætter:

'Jeg er blevet sygemeldt fra mit arbejde grundet en depression. For cirka tre uger siden. Der er tidspunkter, hvor jeg er mega glad og faktisk slet ikke forstår, hvordan jeg blev ramt med depression, fordi nu smiler, griner jeg og har det sjovt. Så kan der gå minutter, så ændrer humøret sig, og så forstår jeg.'

Ekstra Bladet har været i kontakt med Christel Trubka, som fortæller, at problemerne har ulmet et stykke tid, efter 2019 var et hårdt år for hende.

Starten af 2019 bød blandt andet på et brud med kæresten, mens hun også kæmpede for at færdiggøre sin uddannelse til frisør.

- Der var bare rigtig mange ting på samme tid. Jeg skulle også finde ny bolig og alt sådan noget. Men jeg benægtede, at der var noget galt, og det har jeg lært, at det skal man ikke. For det rammer bare med 710 kilometer i timen på et senere tidspunkt, siger realitydeltageren.

Hun bestod svendeprøven i november, men efterfølgende begyndte folk omkring hende at bemærke, at noget var galt, og hun kunne også selv mærke, at hun reagerede anderledes på mange ting.

Det var en øjenåbner for Christel Trubka, der derfor i starten af februar til lægen, hvor hun blev sygemeldt.

- Jeg havde en god samtale med lægen, og hende snakker jeg også stadig med. Jeg skal også til psykolog, så jeg kan få nogle redskaber, så jeg stadig kan arbejde med mig selv, når min læge raskmelder mig igen, siger hun.

'Et nederlag'

For Christel Trubka var det ikke en nem erkendelse, at hun var nødt til at trække stikket.

- I starten var det underligt at være sygemeldt, for jeg har altid været vant til at være i gang, og derfor var det lidt et nederlag, at jeg ikke kunne det, siger hun og fortsætter:

-Det er mærkeligt at gå hjemme, men min læge har sagt, at det er sundt for mig at trække stikket og ikke have aftaler. Jeg skal egentlig bare tage én dag ad gangen og gøre, hvad jeg har lyst til at gøre den dag, som gør mig glad.

Christel Trubka fortæller, at hun døjer med søvnmangel, fordi hun vågner mange gange om natten, og det påvirker hende.

Men hun tager hele tiden små skridt mod bedring, og hun har en del samtaler med sin læge.

- Lægen siger, at det er vigtigt, at jeg ikke bare sidder inde og kigger på de samme fire vægge. Jeg skal ud at gå ture og få frisk luft, så det gør jeg. Vejret er godt nok ikke helt vildt inspirerende lige nu, så det er ikke hver dag, jeg får gået, men så gør jeg noget andet, der gør mig glad.

'Paradise Hotel'-deltageren ved endnu ikke, hvor længe hun skal være sygemeldt.

- Lægen siger, at det er vigtigt, at man ikke bare siger: 'Nå, i dag har jeg det godt, så må jeg være rask og kan tage tilbage på arbejde', for så laver man noget forhastet og kan ryge længere ned, end hvor jeg var, da jeg startede.

Christel Trubka er kærester med 'Paradise Hotel'-vinderen Teitur Skoubo. Foto: Janus Nielsen

Støttes af kæresten

Christel Trubka har i de seneste måneder dannet par med 'Paradise Hotel'-vinderen Teitur Skoubo, og han er en stor støtte i hendes kamp for at blive rask.

- Han hjælper mig rigtig meget. Han er bare fantastisk. Han er god, når jeg er nede og bliver frustreret, så forklarer han mig situationen fra et andet perspektiv, og så kan jeg lettere sætte mig ind i det. Han er god til at få mig tilbage på rette spor, siger hun.

Hun tilbringer meget af sin tid sammen med kæresten og hans roommates, 'Paradise Hotel'-deltageren Jonass og Teiturs lillesøster, Sólbjørg.

- Jeg er overhovedet ikke flyttet ind, men jeg er her hver dag. Jeg føler mig tryg her, og jeg tror, at alle kender, at det er rart at være et sted, hvor man føler sig tryg. Der er altid folk her, og det er dejligt - især nu, hvor jeg er sygemeldt, fortæller hun.

Vil hjælpe andre

Christel Trubka slår fast, at hun ikke har lavet opslaget på Instagram, fordi hun gerne vil have medlidenhed.

- Jeg sad med en kammerat, og jeg ville egentlig gerne fortælle ham, hvordan jeg havde det, da han spurgte, men jeg kunne ikke få mig selv til at sige, at jeg var sygemeldt. Dér tænkte jeg, at det skal vi da kunne, og at det er okay, så derfor lavede jeg opslaget, fortæller hun.

Christel Trubka kæmper i øjeblikket mod en depression. Foto: Jonas Olufson

Siden har reaktionerne været mange, men langt de fleste har været positivt. Folk har rost Christel for at være så ærlig, og flere har skrevet, at det har givet dem modet til at fortælle folk omkring dem, hvordan de faktisk har det.

- Jeg var hele følelsesregistret igennem, da jeg lavede opslaget, og først tænkte jeg: 'Åh, det skulle jeg ikke have gjort', men efter nogle timer var jeg rigtig, rigtig glad for, at jeg gjorde det.

- Jeg har jo lavet opslaget for min egen skyld, men jeg håber da også, at jeg kan være med til at hjælpe andre, siger hun.

