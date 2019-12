Dansk tv-kendis tvunget til stor operation

Jette Merete Bertelsen fra 'Mig og min mor', hvor hun som Mor Jette medvirkede med sin datter, Jessica, har i længere tid døjet med smerter i knæet. Men nu håber hun, at det snart er slut.

Onsdag i sidste uge var realitydeltageren en tur på hospitalet, hvor hun gennemgik en større undersøgelse i benet. Her åbnede lægerne knæet for at se, hvor slemt det stod til.

Lægerne - og Jette selv - vidste ikke på forhånd, om hele knæet skulle udskiftes, eller om det ville være nok kun at udskifte en del af det. Det fik de dog svar på, da de åbnede benet. Det fortæller Jette til Ekstra Bladet.

- De gav mig et nyt knæ, da det var nedslidt. Jeg håber så, at mine ben bliver lige lange, da det dårlige ben var én centimeter kortere, lyder det fra Jette, som efterfølgende har haft mange smerter i benet.

Ramt af tudeture

Jette kom hjem fra hospitalet fredag, og det har været nogle smertefulde dage siden da.

- Jeg har mange smerter, som jeg også får medicin for. Jeg har også nogle tudeture på grund af smerter og angst for at bruge benet. Jeg plejer ikke at have den slags tudeture, men de sagde også, at det gør mere ondt at få nyt knæ end en ny hofte, fortæller hun.

Nu venter der hende en større omgang, før hun igen kan bruge benet fuldt ud.

- Jeg skal gå med stok i et par måneder, og jeg må først køre bil om cirka seks uger. Mit nye knæ er cementeret, så benet må ikke bruges helt på samme måde, og man ved ikke, hvornår det er ordentligt brugbart. Der kan godt gå op til et år, siger Jette, som dog ikke tager det så tungt.

- Det tager den tid, det tager. Jeg er glad for mit nye knæ, da jeg har haft smerter så længe, og jeg var bange for at ødelægge min hofte og så videre.

Jette er hjemmegående, og den store operation får derfor ikke konsekvenser for hendes arbejde. Hun kan i stedet fokusere på at komme på toppen igen, men hendes mand kommer lidt ekstra på arbejde i hjemmet i den næste tid.

- Jeg skal have hjælp til mere eller mindre alt. Men jeg er heldig, da min kære mand alligevel laver næsten alt i forvejen, griner hun.