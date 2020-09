Dansk tv-kendis viser imponerende vægttab

Kasper Eriksen blev kendt i Danmark, da han i 2019 tonede frem på skærmen i realityprogrammet 'Paradise Hotel' og senere i programmet 'Kollektivet'.

Under sin deltagelse i programmerne jokede han altid med, at han ikke var ligeså veltrænet som de andre mænd, og at han var den 'tykke dreng i klassen'.

Siden da er der dog sket en del med Kasper Eriksen, der den seneste tid har gennemgået et stort vægttab.

Han valgte nemlig for et par måneder siden at starte i et forløb hos sin gode ven, realitydeltageren Teitur Skoubo, som arbejder som personlig træner, og siden da er det kun gået en vej, og det er fremad.

Inden da havde Kasper Eriksen været igennem en tid, hvor der var kommet flere og flere kilo på sidebenene.

- Jeg plejer at være meget aktiv med min niecer, og det kunne jeg ikke holde til mere. Jeg kunne mærke, at jeg ikke kunne trække vejret, når jeg lavede sport. Jeg røg, festede for meget og havde generelt meget usunde vaner. Så jeg var virkelig ikke tilfreds, når jeg så mig selv i spejlet, siger han og fortsætter:

- Jeg har jo altid været lidt stor i det, men efter 'Paradise' gik det bare galt. Jeg ødelagde mig selv, og jeg tog måske omkring 15 kilo på efterfølgende. Så jeg blev enig med mig selv om, at det nu skulle være slut.

Ifølge Kasper Eriksen var han samtidig træt af at være 'den tykke dreng i klassen'.

- Jeg har aldrig scoret på mit udseende. Det har altid været charme, min humor og personlighed. Jeg har ikke gået op i min vægt, men da jeg så, at tallet var tre-cifret, var jeg ved at tude, og der gik det op for mig, at jeg alligevel går op i, hvordan jeg ser ud.

Der er sket en del med Kasper de seneste måneder. Foto: Privat

'Virkelig motiveret'

Som en del af forløbet med personlig træning begyndte Kasper Eriksen at træne mange gange om ugen og sætte fokus på sin kost.

- For første gang var jeg virkelig motiveret. Jeg gav den fuld gas med kost og træning, og jeg var virkelig motiveret for at vise, at jeg godt kunne. Jeg trænede, løb ture og spiste bedre.

Hurtigt kom der resultater, og på bare tre måneder har Kasper Eriksen tabt 17 kilo. Den store forvandling kan han i den grad mærke på humøret.

- Før var jeg ugidelig og orkede intet. Jeg arbejdede på en burgerbar, hvor jeg kastede kalorier indenbords hele tiden. Jeg festede, gik i byen, sov sent og dårligt. Jeg var virkelig et svin mod mig selv, det kan jeg godt se nu. Det var ærlig talt et lorteliv, siger han og fortsætter:

- Det er fuldstændig ændret nu. Jeg har en sindssyg energi. Jeg er ikke ugidelig på en sofa. Jeg kan lege med mine niecer. Nu spørger jeg dem, om de vil lege. Jeg må være ærlig at sige, at jeg tænker 'fuck, at jeg har fået sixpack'. Det er mit energiniveau, der er det vigtigste, og at jeg kan være der for dem, jeg elsker, uden at gøre tingene halvt hele tiden.

I dag er Kasper 17 kilo lettere. Foto: Privat

- Hvordan har du det så, når du ser dig selv i spejlet i dag?

- Jeg blev jo blufærdig til sidst, og det har jeg aldrig været før. Men jeg så usund ud. Jeg tog meget på i ansigtet og havde uren hud. Jeg var ikke længere tyk og frisk. Jeg var tyk og ugidelig, og det har ændret sig helt nu, siger han og fortsætter:

- Det er helt mærkeligt at se sig selv i spejlet, fordi jeg ser så anderledes ud end før. Det er faktisk lidt uvirkeligt. Men nu er det sjovere at filme sig selv, og jeg kan mærke, at jeg trængte til det, for jeg fik det bedre med det samme.

- Har du et godt råd, hvis der sidder andre derude, der godt kunne tænke sig at lægge deres liv om, som du har gjort?

- Man skal mærke på sig selv, om det er noget, man meget gerne vil. Det største skridt er at komme i gang, lægge kosten om og hold fast, siger Kasper, der selv har ambitioner om at tabe sig mere og bygge mere muskelmasse op.