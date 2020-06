Dansk tv-kendis viser vild krop få måneder efter fødslen

Det er ikke mere end syv måneder siden, at 23-årige Caroline Godrim, der deltog i 'Ex on the Beach' tilbage i 2018, og Mathias Severinsen, som var med i samme program, blev forældre til en lille søn.

Selvom Caroline Godrim tog en del kilo på under sin graviditet, så er de for længst forsvundet igen her få måneder efter fødslen, og med et nyt billede på sin Instagram-profil viser hun sin efterfødsels-krop frem.

'Du skal være selvsikker i din egen krop, for ingen er perfekt', skriver hun til billedet.

Billedet har vakt stor glæde for mange af hendes følgere, og under billedet vælter det ind med rosende kommentarer til Caroline Godrims billede. Her påpeger flere, at de er noget misundelige over, at Godrims krop kan se sådan ud så kort tid efter fødslen.

Dansk tv-par er blevet forældre - fem uger før tid

'Jeg har to børn, men min krop og mave så ikke engang sådan ud efter den første. Om jeg er misundelig? Neeeeej. (Jo, herre meget)', skriver en kvinde.

'Misundelse er en grim ting, meeeeen jeg er misundelig', skriver en anden.

Se billedet herunder:

Her kan du se billedet af Caroline Godrim. Foto: Privat

Så dejligt

Til Ekstra Bladet fortæller Caroline Godrim, at hun har valgt at dele billedet for at vise, at hun hviler i sin krop efter fødslen, selvom den ifølge hende ikke ser ud, som den plejer.

- Jeg valgte at dele billedet for at vise kvinder, at man ikke altid skal fremstå perfekt. Jeg har født et barn og vil gerne være stolt over min krop, også selvom den aldrig bliver, som den var før, siger hun og fortæller, at hun er meget glad for alle de positive reaktioner, hun har fået i forbindelse med billedet:

- Folk har taget meget positivt imod det, hvilket jo er dejligt.

Ifølge Caroline Godrim har hun haft stort fokus på at holde sig aktiv efter sin graviditet.

- Det er vigtigt for mig, at jeg er sund og rask, så derfor har jeg gået en masse ture og reddet på mine heste. Kost har jeg ikke rigtig tænkt for meget over, siger hun og fortsætter:

- Så det er bare med at gå nogle gode ture og nyde tiden med sit barn. Den forsvinder hurtigere, end man aner det, siger hun videre.

Se også: Realitydeltager: Gravid ud af det blå