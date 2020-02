Dansk tv-kendis viser vild numse-tatovering

Tv-kendissen Olivia Salo, der blandt andet er kendt fra TV3-programmet 'Love Island', elsker tatoveringer.

Faktisk så meget, at en stor del af hendes krop er dækket af netop tatoveringer.

Men nu har Olivia Salo fået en ny en af slagsen til samlingen, og for første gang er den placeret på numsen.

Tatoveringen forestiller hendes hund, Joey, og at hun har valgt at få netop Joey på sin bagdel, er der en helt særlig grund til.

- Jeg samler minder fra mange steder, jeg rejser. Her i weekenden gik turen til Berlin med mine to bedste veninder, og tatovøren, som vi besøgte, har jeg gerne villet tatoveres af længe. Derfor brugte vi vores tømmermændsdag hos ham, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Mine hunde betyder simpelthen ALT for mig. Derfor var det passende at forene ham (Joey, red.) på kroppen for evigt på en sjov og ironisk måde, siger hun.

Flere tatoveringer

Olivia Salo er dog muligvis langt fra færdig med at udsmykke sin bagdel endnu.

- Måske Tyson, min franske bulldog, får den anden balle på et tidspunkt, siger hun.

- Hvorfor valgte du, at tatoveringen lige skulle være på numsen?

- Fordi det er skørt, siger Olivia Salo og understreger, at smerten forbundet med tatoveringen ikke var noget sammenlignet med andre tatoveringer, hun har fået tidligere.

- Smerten var på ingen måde slem til trods for tømmermænd og søvnmangel. Jeg har heldigvis overstået de værste områder, tænker jeg, siger hun.

