Dansk tv-kok skal skilles

Efter 11 år som kærester og syv år som ægtefolk skal tv-kokken Christel Pixi og musikeren Pato Sibenhaar skilles.

Det skriver Pato Siebenhaar i et opslag på sin Facebook-profil.

Her understreger han ligeledes, at parret fortsætter som venner til trods for, at de nu har valgt at gå hver til sit.

'Vi har haft det bedste liv sammen, det bedste man kan forestille sig, og når vi siger farvel, så er det som kære venner, der har set uanede glæder sammen og for altid vil være uadskillelige igennem vores dreng', skriver han i opslaget.

Sammen har parret sønnen Benny på fem år. Foto: Mogens Flindt

Ifølge musikeren er beslutningen om at gå hver til sit blevet truffet i fælleskab.

'Kærlighed er det vigtigste, og fordi kærlighed kan være svær, har vi fælles valgt at gå hver til sit, så vi kan sørge for, at det største symbol på vores kærlighed, vores dejlige søn, kan få de tryggeste rammer', lyder det videre i opslaget.

Mødtes på Oslobåden

De to mødte hinanden for omkring 11 år siden på Oslobåden og fandt sammen i forbindelse med åbningen af Ungdomshuset på Dortheavej i København. Tre år efter blev de gift på Assistens Kirkegård i København. Sammen har de også sønnen Benny, der i dag er fem år gammel.

Christel Pixi er kendt som tv-kok og toner i den forbindelse frem på både 'Go' morgen Danmark' og 'Go' aften Danmark' med jævne mellemrum. Derudover arbejder hun også som dj. Lige nu er hun desuden aktuel i programmet 'Over Atlanten' på Kanal 5, hvor hun i selskab med en række kendte danskere krydser Atlanterhavet i en båd.

Musiker og rapper Pato Siebenhaar er især kendt for hittet 'Nighthawks', og derudover har han også været med i TV3-programmet 'Masterchef'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra parret, men de er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelser.