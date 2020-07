Dansk tv-par deler stor nyhed: Er blevet forældre

Smilene er ekstra store hjemme hos realitydeltagerne Mark Bøgelund og Sarah Amalie Kristiansen for tiden.

Parret, der begge blandt andet er kendt fra 'Ex on the Beach', er nemlig blevet forældre til en lille pige, der kom til verden sent onsdag.

Det afslører Mark Bøgelund på sin Instagram-profil, hvor han har delt et billede af den lille ny.

I opslaget fortæller realitydeltageren også, at deres lille datter har fået navnet Filippa.

Her ses lille Filippa, der er sund og rask. Foto: Privat

Fødsel gik godt

Til Ekstra Bladet fortæller Mark Bøgelund, at fødslen er gået godt, og at både mor og datter har det godt.

- Vi har det alle rigtig godt. Fødslen gik godt og var meget hurtig. De var så søde og dygtige på Hvidovre Hospital. Der gik fire timer, fra vi var på hospitalet, og til den lille var ude. Sarah Amalie var megasej, og den lille er sund og rask, så det er rigtig dejligt, siger han.

Mark Bøgelund er i forvejen far til to døtre sammen med realitydeltageren Monique von Appen, mens det er Sarah Amalie Kristiansens første barn.

- Det er super hyggeligt. Det er en fed nok følelse at blive far igen. Selvfølgelig er det ikke det samme som første gang. Men det er tre år siden, at min sidste datter kom til verden, så det er dejligt at opleve igen, og jeg kneb da også en tåre, siger Mark Bøgelund.

- Hun er bare så sød og skidenem. Hun græder slet ikke. Lad os håbe, at det fortsætter, griner han.

Mark Bøgelund fortæller, at den lille familie fortsat er indlagt på hospitalet, men at de regner med at komme hjem senere torsdag.

- Vi er stadig på hospitalet, men vi kommer nok hjem i dag. Det er en stor ting for Sarah Amalie, for det er første gang for hende. Det er ikke gået op for hende endnu, at hun er blevet mor. Men hun er glad og lettet - også over at der ikke har været komplikationer, siger han.

