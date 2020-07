Dansk tv-par deler stor nyhed

Smilene er ekstra store hjemme hos realitydeltagerne Mark Bøgelund og Sarah Amalie Kristiansen for tiden.

Parret, der begge blandt andet er kendt fra 'Ex on the Beach', er nemlig blevet forældre til en lille pige, der kom til verden sent onsdag.

Det afslører Mark Bøgelund på sin Instagram-profil, hvor han har delt et billede af den lille ny.

I opslaget fortæller realitydeltageren også, at deres lille datter har fået navnet Fillipa.

Her ses lille Filipaa, der er sund og rask. Foto: Privat

Fødsel gik godt

Til Ekstra Bladet fortæller Mark Bøgelund, at fødslen er gået godt, og at både mor og datter har det godt.

- Vi har det alle rigtig godt. Fødslen gik godt og var meget hurtig. Der gik fire timer, fra vi var på hospitalet, og til den lille var ude. Sarah Amalie var mega sej, og den lille er sund og rask, så det er rigtig dejligt, siger han.

Mark Bøgelund er i forvejen far til to døtre sammen med realitydeltageren Monique von Appen, mens det er Sarah Amalie Kristiansens første barn.

- Det er super hyggeligt. Det er en fed nok følelse at blive far igen. Selvfølgelig er det ikke det samme som første gang. Men det er tre år siden, at min sidste datter kom til verden, så det er dejligt at opleve igen, og jeg kneb da også en tåre, siger Mark Bøgelund.

- Hun er bare så sød og skidenem. Hun græder slet ikke. Lad os håbe, at det fortsætter.

Mark Bøgelund fortæller, at de fortsat er indlagt på hospitalet, men at de regner med at komme hjem senere torsdag.

- Vi er stadig på hospitalet, men vi kommer nok hjem i dag. Det er en stor ting for Sarah Amalie, for det er første gang for hende. Det er ikke gået op for hende endnu, at hun er blevet mor. Men hun er glad og lettet - også over at der ikke har været komplikationer, siger han.

Svært at skjule

Parret bekræftede tilbage i marts, at de ventede deres første barn sammen, efter rygterne om graviditeten havde svirret længe.

'Nu bliver det snart svært at skjule denne tykke mave. Eller den kan faktisk ikke skjules, og rygterne går jo, så for at svare på alle de spørgsmål vi dagligt modtager, så ja. Mark og jeg venter os en lille pige til sommer, skrev Sarah Amalie på Instagram, hvor hun samtidig delte et billede af sin voksende mave.

'Jeg kommer ikke til at dele særlig meget af min graviditet ligenu, da jeg selvfølgelig ønsker at forberede mig på den mest positive, bedste og mindst stressfrie måde som muligt, og det gør jeg helst uden om de sociale medier da jeg ved hvordan folk kan være. Jeg nyder tiden og vil gerne nyde den endnu mere', skrev hun videre.

- Jeg nyder tiden, og vil gerne nyde den endnu mere.

