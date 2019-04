Dansk tv-par er blevet gift

Lørdag 20. april sagde Amalie Kronil, der er kendt fra 'Paradise Hotel', og Nicklas Bust, kendt fra 'Bikini Island', et stort og rungende ja til hinanden.

Det afslører de begge på deres Instagram-profiler.

Sammen har parret sønnen Elias, der snart bliver et år.

Amalie Kronil blev kendt, da hun deltog i 'Paradise Hotel' i 2014. Foto: Covermodel

Fest for de nærmeste

Til Realityportalen fortæller Amalie Kronil, at de fejrede den store dag med den nærmeste familie.

– Det var egentlig et mindre bryllup med den tætteste familie. Vi var 18 mennesker. Vores plan er at holde et stort bryllup en gang i fremtiden, men det skal helst være noget, der er længere tid til at planlægge. Efter Elias kom til verden, har vi tit snakket om, at det bedste ville være at gifte os for at sikre hinanden på bedst mulig måde. Derfor valgte vi at holde et mindre bryllup allerede nu, siger hun og fortsætter:

- Vi er begge enige om, at vi vil have et stort drømmebryllup med alt, hvad det indebærer, og det vil vi ikke haste os igennem – tværtimod. Derfor valgte vi, som vi gjorde, fortsætter Amalie.

Parret har valgt at tage hinandens navne, så de nu hedder Bust Kronil.

Parret blev forlovet tilbage i april 2017, da Nicklas Bust faldt på knæ på Amalies 23 års fødselsdag.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra det nygifte par, men de er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelser.