Dansk tv-par er gået fra hinanden

Da Josefine Von Spreckelsen og Kasper Thor Vestergaard medvirkede i datingprogrammet 'Love Island' i slutningen af 2018, opstod der sød musik, og efter deres hjemkomst blev de kærester.

Kærligheden varede dog ikke længe, og efter et par måneder slog de op. I august sidste år afslørede de så, at de atter havde fundet kærligheden.

Men da Ekstra Bladet forleden mødte Josefine på den røde løber til Reality Awards 2020, afslørede hun, at hun atter er single.

- Det går meget godt. Stille og roligt, sagde hun til Ekstra Bladet og fortsatte:

- Kasper og jeg er ikke kærester mere. Og der er heller ikke en ny. Der er ikke noget. Det er rimelig sørgeligt. Det er single-livet. Det er ikke så længe siden, at alt det med mig og Kasper er sket. Jeg skal være mig selv i en periode, sagde hun videre og understregede dog, at hun ikke har mistet håbet om at finde den eneste ene:

- Men jeg har ikke mistet modet. Det kommer, når det kommer.

Her ses Josefine og Kasper sammen i 'Love Island'. Foto: Nent Group Danmark

Ud over 'Love Island' har Josefine netop kunnet opleves i 'For lækker til love', og hun fortæller da også, at der er mere tv på vej fra hende.

- Der kommer måske noget næste år. En fortsættelse af noget. Det er det eneste, jeg kan sige. Jeg går ikke og laver noget nu. Jeg holder en pause, sagde hun.

- Jeg skal til at studere igen. Og leve det rolige liv, fortalte hun med et grin.

Der var godt gang i den røde løber fredag aften, da Reality Awards løb af stablen i Docken i København. Foto: Anthon Unger

