Dansk tv-par er gået fra hinanden

Mathias Hjort Danielsen og Trine Skjollander fandt sammen, da de begge medvirkede i 2018-udgaven af 'Paradise Hotel'.

Forholdet varede ved efter optagelserne, og sidste år flyttede de også sammen.

Nu blomstrer kærligheden dog ikke længere, og forholdet er slut for de to paradisoer. Det fortæller Mathias Hjort Danielsen i et opslag på Instagram.

'Trine og jeg er ikke sammen længere. Det er en fælles beslutning, og det er bedst på den måde, så I behøver ikke at spørge mere,' skriver Mathias i opslaget.

Forholdet er gået i stykker mellem Mathias Hjort Danielsen og Trine Skjollander. Foto: Anthon Unger

Ekstra Bladet har været i kontakt med Mathias Hjort Danielsen, som fortæller, at bruddet netop er sket.

'Livet er langt, lykken er kort,' skriver han og fortæller, at han ikke ønsker at sætte flere ord på bruddet.

Også Trine Skjollander bekræfter bruddet i en besked til Ekstra Bladet.

'Jeg har det ikke fedt, men jeg føler mig lettet,' skriver 'Paradise Hotel'-deltageren og fortæller, at det er en fælles beslutning.

'Den sødeste pige nogensinde'

Mathias Hjort Danielsen og Trine Skjollander fandt sammen den 7. januar 2018. Dengang fortalte Mathias til Ekstra Bladet, hvad han faldt for.

- På hotellet sker der mange ting, men da jeg kom hjem, kunne jeg godt mærke, at jeg savnede Trine. Så vi begyndte at ses, og jeg fandt ud af, at jeg var så glad for hende, som jeg troede, jeg var, sagde Mathias Hjort Danielsen og fortsatte:

- Jeg har prøvet at være i forhold før, og jeg troede faktisk ikke, at jeg skulle finde nogen, jeg ville blive så glad for igen. Men jeg fandt Trine, og hun er den sødeste pige, jeg nogensinde har mødt. Det tror jeg bare, at jeg faldt for.

Men efter lidt mere end to år som kærester er det altså nu slut for parret.