Dansk tv-par får vanvittig tatovering i brandert

Da realitydeltagerne Lenny Pihl og Julie Melsen, der er kendte fra henholdsvis 'Paradise Hotel' og 'Love Island', tog hjem fra byen forleden, var det med en ekstra omgang blæk på kroppen.

Det to havde nemlig besluttet sig for, at det var en god idé at få en tatovering i deres brandert. Men det er langt fra hvilken som helst tatovering, de to har fået. Se blot her:

Lenny Pihl og Julie Melsen viser deres nye udsmykning frem på de sociale medier. Foto: Privatfoto

De to realitydeltagere har nemlig fået hver deres FCK-logo på benet. Men det er ikke det hele. Under det ikoniske løve-hoved har de hver især fået tatoveret hinandens navn. Det til trods for, at de kun har kendt hinanden i en uges tid.

- Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Vi var lidt fulde, og så tænkte vi, at vi da skulle have en FCK-tatovering. På et eller andet tidspunkt bliver vi så enige om, at vi også skal have hinandens navne. Det giver vi hinanden hånd på, og så gør vi det, siger Lenny Pihl til Ekstra Bladet.

Fortryder intet

Selvom tatoveringerne var en impulsiv beslutning truffet i en brandert, så fortryder Lenny Pihl ikke, at han har fået den nye tatovering.

- Jeg synes, de er flotte, og vi fortryder dem ikke. Jeg fortryder aldrig noget, og jeg har det fint med at have Julies navn på mit ben, lyder det fra den tidligere 'Paradise'-deltager.

Julie Melsen er begyndt at date Lenny Pihl. Foto: Anthon Unger

- Der er flere på de sociale medier, der spekulerer i, om tatoveringerne virkelig er ægte. Er de det?

- De er ægte. Jeg synes, det gjorde pisseondt at få dem lavet noget. Julie kunne ikke mærke en skid, men jeg hader at blive tatoveret. Jeg synes, det gør rigtig ondt, siger Lenny Pihl, der ligeledes afslører, at han og Julie Melsen dater i øjeblikket og er rigtig glade for hinanden, selvom de kun har kendt hinanden i kort tid.

Lenny Pihl fortryder ikke den nye tatovering. Foto: Anthon Unger

