Dansk tv-par går fra hinanden

Realitystjernerne Sarah Tiedt og Türker Alici, der begge er kendt fra 'Paradise Hotel', er ikke længere kærester.

Det skriver Türker på sin Instagram-profil.

'Det her er så bagsiden af at være et offentligt navn. Jeg ville ønske jeg ikke skulle skrive det. Men kan allerede se der florere rygter mm. Men af respekt håber jeg at i ser dette, og lader det ligge. Fordi det er det første og sidste opslag jeg laver. Sarah og jeg er desværre ikke sammen mere', skriver han i et opslag på sin Instagram-profil og fortsætter:

'Inden Jodel og andre kommer i gang med at snakke. Så er det er hverken pga andre, paradise eller noget helt 3. Vi er gået fra hinanden. Det er livets gang. Og ind i mellem så går det bare ikke.

Parret er ellers for nyligt flyttet sammen i en lejlighed i Aarhus.

Det er ikke første gang, parret går fra hinanden. I juli fortalte de således, at de var gået fra hinanden, efter de havde været i et forhold i en måned.

Kort efter fandt de dog sammen igen.

