Dansk tv-par går fra hinanden

21-årige Emilie Hoffmann og 22-årige Casper Balo deltog i år begge i realityprogrammet 'Paradise Hotel'.

Selvom de ikke var på hotellet i Mexico på samme tid, slog det gnister imellem dem, da de efterfølgende mødte hinanden hjemme i Danmark til en fest, og stort set lige siden har de to dannet par. For nylig flyttede de tilmed sammen, da Emilie rykkede fra Fyn og hjem til Casper i Aarhus.

Men nu er der kommet skår i glæden. Parret har nemlig valgt at gå fra hinanden.

Det bekræfter Emilie Hoffmann i en følelsesladet video på sin Instagram-profil.

Her lægger hun ikke skjul på, at hun er meget berørt af bruddet.

- Nu vil jeg gerne sætte et par ord på alt det her med mig og Casper. Det har sgu været hårdt. Alt det her corona. Jeg har bare fundet ud af, at jeg ikke er færdig med at bo for mig selv, og det har jeg virkelig savnet, siger hun, mens tårerne løber ned ad kinderne på hende.

- Jeg holder utroligt meget af Casper. Men det går ikke at være kærester. Så vi er ikke kærester længere, siger hun videre i videoen.

Her understreger hun ligeledes, at de to stadig er på god fod, men at hun har brug for noget tid for sig selv.

- Alt er okay mellem os. Nogle gange må man bare erkende, at det ikke er godt at være sammen, selvom man holder meget af hinanden som par, siger Emilie Hoffmann, der ligeledes forklarer, at hun allerede har fundet et nyt sted at bo i Aarhus.

Her ses parret sammen til snigpremiere på årets udgave af 'Paradise Hotel'. Foto: Linda Johansen

Ekstra Bladet har været i kontakt med parret, der bekræfter bruddet, men oplyser, at de på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer.