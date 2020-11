Dansk tv-par går fra hinanden

De klarede skærene, og kærligheden bestod, da Naja Hansen, der blandt andet er kendt fra 'Ex on the Beach', og kæresten Amil Rafo testede deres forhold i realityprogrammet 'Singletown' på Dplay.

Men efterfølgende er det gået skævt for parret, og de er derfor ikke længere sammen.

Det fortæller Naja Hansen på sin Instagram-profil.

Kærligheden brast

- Amil og jeg er ikke sammen mere. Det er en beslutning, jeg har taget af årsager, jeg ikke har lyst til at snakke om, siger hun og fortsætter med at bede til, at hendes følgere viser forståelse for det:

- Det er en sag mellem ham og mig, og det må folk acceptere.

Over for Ekstra Bladet uddyber hun:

- Sagen er den, at Amil og jeg er ikke sammen mere, da der manglede tillid. Og jeg kan ikke være i et forhold, hvor tilliden ikke er der 100 procent, og især ikke når man bor så langt fra hinanden, siger hun og fortsætter:

- Det er en beslutning, jeg har valgt at tage, da der er sket andre ting efter 'Singletown', men de ting ønsker jeg ikke at komme ind på, siger hun videre.

Umiddelbart efter 'Singletown' var alt ellers fryd og gammen imellem Naja Hansen og Amil Rafo, og de var glade for, at de havde bestået testen i 'Singletown' uden at blive fristet af andre - men lykken varede altså kort.

Kærligheden imellem Naja og Amil varede ikke ved. Foto: Janus Nielsen

Mødtes online

Tidligere har Naja Hansen fortalt til Ekstra Bladet, at hun og Amil mødte hinanden over de sociale medier sidste år, og at de derefter fandt ud af, at de havde god kemi.

- Han søgte om mit venskab og havde skrevet til mig, så jeg tjekkede ham ud. Han var meget min type, så vi skrev lidt frem og tilbage. Vi endte også med at FaceTime, fordi jeg bor i Jylland og han i København, fortalte Naja Hansen, der siden mødte Amil Rafo til arrangementet Reality Fodbold.

Nu er de endelig kærester

- Det var hans personlighed, og den måde han er på over for mig, jeg faldt for. Han er meget udadvendt, sød og kærlig. Jeg har i mange år været til udenlandske fyre, fortalte hun og fortsatte:

- Men det, at han kunne gøre mig virkelig glad, da jeg var langt nede, var faktisk det, der gjorde udfaldet til sidst. Det skulle bare være ham.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Amil Rafo, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

'Singletown'-parret er ikke længere sammen. Foto: Janus Nielsen

