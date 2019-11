Dansk tv-par om familieforøgelse: - Vi bliver ikke enige

Kærligheden blomstrer fortsat for Louise Camilla Haustrup fra den netop overståede sæson af 'Robinson Ekspeditionen' og Morten Kjeldsen, som tv-seerne ad to omgang har set på skærmen i Kanal 4-serien 'Ex on the Beach'.

Parret fandt sammen i marts i år og flyttede hurtigt sammen, og de er fortsat meget glade for hinanden. Det fortæller parret, da Ekstra Bladet møder dem til finalen på 'Robinson Ekspeditionen' mandag aften.

- Det går fantastisk, siger 28-årige Morten, der bliver bakket op af kæresten.

- Det går helt, som det skal, siger en glad Louise Camilla, 30, som nyder at bo med 'Ex on the Beach'-deltageren.

Efter voldsom strid: 'Modbydelige' Kenneth får vild udfordring

De to kan arbejder begge som personlig træner og kan derfor sparre en del med hinanden. Det gør de brug af, mens de også prioriterer at rejse rundt og nyde livet og hinanden.

Det har de planer om at blive ved med i nogle år, og derfor er børn heller ikke noget, de har i tankerne lige med det samme. Men de planlægger ikke, at det kun skal være de to resten af livet.

- Vi vil gerne opleve nogle ting, rejse noget mere og bare nyde livet, inden vi skal være forældre - ikke fordi man ikke kan det, når man har fået børn, men det sætter nogle begrænsninger. Så vi skal lige opleve nogle ting. Jeg vil bare have børn, inden jeg bliver 35, så vi har stadig fire år at løbe på, siger Louise Camilla.

- Det har du da ikke fortalt til mig, afbryder Morten med et grin, inden han dog gør det klart, at deadlinen på fire år er helt fint for ham.

Se også: TV3 i gigantisk brøler: - Han har helt ret

Uenige om kønnet

Louise Camilla fortæller, at hun gerne vil have to børn. Den plan er Morten også med på, men så stopper parrets enighed også der.

- Vi skal have to drenge, slår Morten fast, inden Louise Camilla afbryder:

- Nej, vi skal have en dreng først, og så skal vi have en pige, slår 'Robinson Ekspeditionen'-deltageren fast.

Morten står dog fast på, at han vil have to sønner.

- Jeg skal jo have noget, som jeg kan tage mig af. Så kan du jo tage dig af køkkenet, griner han henvendt til kæresten.

- Det bliver vi ikke enige om. Jeg vil have en pige, svarer Louise Camilla tilbage med et grin.

Kjeldbjerg afslører hemmelig aftale

Louise Camilla trak sig i utide, da hun medvirkede i den netop overståede sæson af 'Robinson Ekspeditionen'. Den beslutning er hun stadig glad for den dag i dag.

Morten har ikke medvirket i TV3-programmet, men han bliver fristet til at tilmelde sig, hver gang han sidder og følger med på skærmen. Men der er bare én ting, der afholder ham.

- Selvfølgelig er jeg fristet. Men jeg er bare ikke god uden mad. Det har aldrig været min største kompetence. Jeg spiser 4000 kalorier om dagen, så hvis jeg skal leve af det, som de gør i 'Robinson', så kollapser jeg, siger 'Ex on the Beach'-deltageren, mens kæresten ved siden af giver ham helt ret.