Dansk tv-par skal giftes

De deltog begge to i 'Paradise Hotel' i 2014, og det blev starten på et helt nyt kapitel for Malte Castro og Nadia Stenberg.

Kort efter de var hjemvendt til Danmark, blev de to nemlig kærester, og siden da har de været uadskillelige.

I 2015 blev de forældre til deres lille søn Mace, men nu tager parret endnu et stort skridt.

De skal nemlig giftes.

Det afslører Malte Castro på sin Instagram-profil, hvor han har delt et billede af Nadia Stenberg, der stolt viser sin nye ring frem.

Her afslører han, at han friede til Nadia, mens de var oppe og flyve i en helikopter i 500 meters højde, og at hun sagde ja.

Nadia Stenberg har ligeledes delt et billede af sig selv på sin profil med et billede af ringen, hvor hun skriver, at hun selvfølgelig sagde ja til sin elskede Malte.

Nadia Stenberg, da hun deltog i 'Paradise Hotel'. Foto: Anthon Unger

Købt nyt stort hus

I starten af 2018 afslørede parret, at de havde købt et nybygget hus i Hedehusene, fordi deres toværelses-lejlighed var blevet for lille for familien og stod i vejen for deres planer om at få flere børn.

- Lejligheden blev for lille i forhold til, at Mace skal have sit eget værelse, og så skulle der også gerne være mulighed for at få et barn mere i fremtiden. Vi tænker, at vi inden for de næste 2-3 år gerne vil have en mere, har Malte Castro tidligere fortalt til Realityportalen.

Parret prioriterer da også familielivet højt.

– Det går helt perfekt. Vi knokler derudaf på job begge to og familiehygger så meget vi kan i fritiden – det er også derfor, vi har valgt et mindre hus med mindre have, så vi ikke skal bruge så meget tid på at rengøre et kæmpe hus og pleje en stor have. Vi går meget op i at nyde vores fritid som familie, sagde Malte i interviewet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra det nyforlovede par, men det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt.

