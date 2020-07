Dansk tv-par venter barn nummer to

26-årige Amalie Kronil fra 'Paradise Hotel' og 31-årige Nicklas Bust fra 'Bikini Island' er lykkelige i disse tider, og det er der en god grund til. Førstnævnte er nemlig gravid.

Det afslører hun på sin private Instagram-profil, hvor hun har delt et billede af parrets søn, Elias, som fylder to år om 11 dage.

'En lillesøster? Mener I seriøst det mor og far? Nå, men hvis det ikke kan være anderledes, må jeg jo hellere tage pænt imod hende til januar.....', skriver Amalie Kronil til opslaget, som Ekstra Bladet har fået lov til at bruge. Foto: Privat

Til Ekstra Bladet fortæller den kommende mor til to, at hun er 15 uger henne i graviditeten, der var planlagt.

- Det er fedt at være gravid igen. Det har jeg ikke noget imod. Jeg er heldigvis ikke en af dem, der ligger nede i toilettet fra dag ét af, siger Amalie Kronil, som glæder sig til at blive mor igen.

- Jeg tror, det bliver fedt. Der er jo nogle ting, man går glip af, og der er ting, der bliver ekstra gode. Det bliver jo lidt ærgerligt, at man ikke har den samme tid til ham den lille, men det kan man jo umuligt have, når man har to, siger hun og fortæller, at hun er sikker på, at det også bliver rigtig godt for Elias at få en søster.

De fandt ud af den glædelige nyhed i maj, og hun glæder sig over, at de nu kan fortælle det til alle. De nærmeste har dog kendt til graviditeten i noget tid.

- Vi havde ellers aftalt, at vi ville vente med at fortælle det indtil efter nakkefoldsscanningen, men det kunne vi ikke holde ... eller det kunne min mand ikke holde, griner Amalie Kronil og fortæller, at han er glad og spændt.

'Vi glæder os helt vildt'

Samme melding har Nicklas Bust også, da Ekstra Bladet spørger ham ind til graviditeten.

- Det er da dejligt. Vi glæder os helt vildt. Vi har jo Elias på to år, og han er simpelthen så nem og kærlig, så vi glæder os til, at han også kan give det videre til lillesøster, lyder det fra realitydeltageren.

Da han bliver spurgt, hvordan han har det med, at det nu er en pige, der kommer til verden, starter han med en joke:

- Uha, ja, det er jo så lidt af min stolthed, der ryger. Jeg har jo altid gået og pralet med, at hvor der kommer konger ind, kommer der prinser ud ... men den kan jeg ikke rigtige prale af mere, så nu må jeg høre for en masse fra drengene, fortæller han, inden han dog understreger:

- Ej, det vigtigste er, at vi får en sund og rask baby og en god graviditet for Amalie, slår han fast.

For Amalie Kronil er det en rigtig glædelig nyhed, at det er en pige denne gang.

- Man har jo sådan en pigedrøm om, at man også får en af samme køn, siger hun.

Huskøb og positiv test

Parret, som begge arbejder som selvstændige, har haft travlt i de seneste måneder, mens landet har været lukket ned på grund af coronavirussen.

For to måneder siden købte de et hus i Vemmedrup på Sjælland, som de nu er i fuld gang med at renovere. Men kun en uge inde i det projekt, stod de med en positiv graviditetstest i hånden og fandt ud af, at de snart bliver forældre til to.

- Så vi har det rigtig godt. Vi savner måske lidt mere tid i hverdagen, men sådan er det jo, griner Amalie Kronil.