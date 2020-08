Dansk tv-stjerne deler ærligt billede

For influenceren og tv-kendissen Irina Olsen er korte ben og appelsinhud ikke noget at være ked af.

I et ærligt opslag på Instagram poserer hun i badedragt, og i teksten til opslaget proklamerer hun samtidig, at hun er 100 procent tilfreds med sin krops udseende trods sine korte ben og den tydelige appelsinhud.

'Her er den ... min trofaste krop, som har ændret sig i løbet af årene og vil fortsætte med det fremover også. Med mine korte ben, som altid får mig de steder jeg vil hen - I like it - bare fordi det er min krop. Og jeg husker at rose den i spejlet - bare fordi det er min krop,' skriver hun i opslaget.

I opslaget, hvor hun samtidig gør reklame for en hudplejeserie, gør hun det klart, at hun ikke har lyst til at bruge sin dyrebare tid på at være ked af sin krop og kritisere den, selvom hun selvfølgelig somme tider kan blive sur på den.

'Jeg vil ikke gå og gøre mig selv ked af det som i mine unge dage - NEJ, i stedet vil jeg da bare forkæle min krop og min hud og smøre den ind i lækre cremer og passe på den og rose den i spejlet,' skriver hun.

Længere proces

Til Ekstra Bladet fortæller Irina Olsen, at den positive tilgang til hendes udseende ikke er noget, hun er kommet let til.

- Det er simpelthen via min livserfaring og mit mindset. Jeg har valgt at rose mig selv i stedet for at kritisere, siger hun.

Hun fortæller, at det har været en længere proces for hende, og at hun vil uddybe det nærmere i sin bog, der udkommer til efteråret.

- Det kommer ikke fra den ene dag til den anden, men det er noget, man kan arbejde med selvfølgelig, lyder det fra Irina Olsen.

Irina Olsen har også tidligere slået et slag for, at der skal være plads til diverse kroppe på de sociale medier.

Irina Olsen og Morten 'Faustix' Olsen blev gift i 2019. Foto: Jonas Olufson

- Når jeg sidder og kigger på de sociale medier, ser jeg stadig kun én kvindekrop, som bliver repræsenteret - også i influencerbranchen. Det gør mig ked af det. Alle kvindekroppe er nødt til at blive repræsenteret - også mere plus-size, mørkere piger og alle etniciteter. Der er nødt til at være mere diversitet, og man skal ikke føle sig forkert, uanset hvordan man ser ud, har hun tidligere sagt til Ekstra Bladet.

Den 33-årige blogger og realitystjerne er gift med Morten Olsen, som er bedre kendt under sit dj-alias Faustix.

