Dansk tv-stjerne sælger: Et tilbud jeg ikke kunne modstå

Når du kigger på den 28-årige tidligere reality-deltager og iværksætter Gustav Salinas, er det tydeligt, at han er glad for kost og træning.

Og passionen har Gustav formået at gøre til en succesfuld forretning. En forretning, som han nu sælger sin andel af.

I 2018 var Gustav Salinas med til at åbne sit første fysiske fitnesscenter 'FitnessNu' i Hillerød, og her blot et år senere har han nu valgt at sælge sin andel af virksomheden.

- Det var en kæmpe drøm, og vi fik sgu banket lortet op at køre, men jeg er også online-coach, og det er der, min passion virkelig er. Selvfølgelig har det været svært. Men da jeg fik det tilbud om at sælge, kunne jeg bare ikke modstå det, lyder det fra Gustav Salinas til Ekstra Bladet.

Nok til ny lejlighed

Salinas vil ikke ud med det eksakte tal for gevinsten af salget, men lægger dog ikke skjul på, at det har været en god forretning.

- Jeg kan ikke sige det præcise tal, men det var i hvert fald nok til, at jeg kan byde på en ny lejlighed. Det var nok også en del af motivationen, griner han.

Åbner måske igen

Selvom fysiske fitnesscentre for nuværende er et overstået kapitel, afviser han ikke, at han på et tidspunkt kunne fristes til at åbne et center igen.

- Jeg tænkte bare, hvorfor have et fitnesscenter i Hillerød, når jeg i princippet kan have et overalt i Danmark gennem mine online-klienter, som bor helt fra Aalborg til København. Når det så er sagt, så kan det da godt være, at jeg åbner et center inde i København en dag. Det vil jeg ikke udelukke.

Gustav Salinas vinker med salget farvel til Hillerød, men der er dog noget, som han bevidst har holdt fast i.

- Jeg havde nogle forskellige krav, blandt andet har jeg stadig rettighederne til navnet. Det kan de ikke bare lige sælge videre, siger han til Ekstra Bladet.