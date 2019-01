Dansk tv-stjerne satser stort millionbeløb: - Jeg kan miste ALT

Det går rigtig godt for den tidligere realitystjerne Gustav Salinas lige i øjeblikket. Tilbage i april sidste år åbnede han sit første fitnesscenter, FitnessNu, i Hillerød, og nu udvider han snart med endnu et center.

Det nye center kommer til at ligge i København, og Gustav Salinas er derfor lige nu på udkig efter et lokale, hvor der er plads nok til at drive fitnesscenter.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg har fået økonomien på plads og grønt lys fra banken til, at jeg kan låne penge. Det hele er finansieret nu, så det spiller. Nu mangler jeg kun det rigtige lokale, som skal være i København. Gerne Frederiksberg, Nørrebro eller lignende. Vi skal ikke ud i Udkantsdanmark, siger Gustav Salinas med et grin.

Han forventer, at centeret vil åbne i løbet af foråret.

- Men det er helt surrealistisk, at jeg nu får mulighed for at åbne et til center. Jeg glæder mig virkelig meget, og at jeg har fået lov til at låne pengene viser jo også, at banken tror på projektet, lyder det fra den glade fitnessejer.

Gustav Salinas er langt fra færdig med at åbne fitnesscentre. Foto: Ole Steen

Satser det hele

Ifølge Gustav Salinas løber han dog også en ganske stor risiko ved at åbne det nye center.

- Jeg har jo måttet låne en masse penge. Det koster mange millioner at åbne et center, og det er især maskinerne, der er de dyre. Så man kan jo godt sige, at jeg satser alt, og hvis ikke det går, kommer det til at gøre rigtig ondt, og det vil jo ikke være sjovt at gå konkurs. Men det er vigtigt for mig, at jeg forsøger at udleve min drøm, og går det ikke, er det bare sådan, siger Gustav Salinas.

- Jeg kan miste alt, jeg har. Men det vigtigste er, at jeg har mig selv, mine familie og venner med. Jeg er længe blevet fortalt, at jeg er den ubegavede, men nu er det ham den ubegavede, der ansætter folk. Det synes jeg er ret fedt, siger han med et grin.

Satser på hygge

Selvom Gustav Salinas nu bevæger sig ind i Københavnsområdet, hvor der allerede er mange fitnesscentre, er han ikke bange for, at hans nye center vil blive udkonkurreret.

Han vil nemlig satse på noget helt andet end de store kæder som SATS (tidligere Fitness dk) og Fitness World.

- Jeg kan ikke konkurrere med de store kæder, der har millioner og milliarder, men jeg kan konkurrere med stemningen. I næste uge sætter jeg billeder op af alle folk, der har tabt sig i mit center i Hillerød. Jeg vil vise, at det er folkets center. Det er det enkelte individ, der er i fokus hos mig, siger han og fortsætter:

- Der skal være hygge, og jeg vil skabe et center, hvor der er plads til alle, og hvor man kender fru Jensen og hr. Hansen. Det går jeg meget op i, og det er det, jeg vil så mig ned på. På den måde skal jeg ikke konkurrere med de store, lyder det fra Gustav Salinas.

Han håber, at udvidelsen i København kun er begyndelsen på en lang række centre rundt omkring i Danmark.

- Jeg drømmer også om at åbne centre på Fyn og i Jylland. Jeg vil gerne være i alle landsdele i Danmark indenfor fem år. Man skal tænke stort, ellers kommer man ingen vegne, og så håber jeg bare, at folk vil elske det, siger han.

- Men hvem ved? Måske ser du mig snart i 'Luksusfælden', siger Gustav Salinas med et stort grin.