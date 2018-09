Dansk tv-vært afslører alt: Jeg slipper køteren løs

Snart udkommer selvbiografien om Jakob Kjeldbjerg, der skal give et indblik i to markante karrierer

Hver mandag kan man for tiden opleve Jakob Kjeldbjerg pine sine deltagere i 'Robinson Ekspeditionen'. Det sker på 14. år.

Han er TV3's sikre kort, når et nyt program skal lanceres. Ikke fordi han er yngst. Det vidner de grå hår i toppen om. Men simpelthen fordi han er uhyre dygtig til sit arbejde, lyder det ofte i kulissen.

Før han blev tv-vært, var han professionel fodboldspiller i blandt andet Chelsea FC, og han opnåede 14 kampe for landsholdet, før skader satte en stopper for eventyret i en alder af bare 26 år.

Fortællingen Jakob Kjeldbjerg bliver nu til en bog, som udkommer til oktober.

- Jeg er nået til et punkt i mit liv, hvor jeg efter en markant karriere i fodbold og en markant karriere inden for tv er klar til at åbne op. Journalist Johan Lyngholm-Bjerge spurgte mig sidste år, om jeg havde lyst, og jeg overvejede det virkelig grundigt. Nu har vi gjort det, fortæller Jakob Kjeldbjerg.

- Det bliver en bog om de markante højdepunkter, og dem er der heldigvis mange af. Der er mange, der har et eller andet forhold til mig, og jeg glæder mig til at give dem et indblik. Jeg har valgt at fyre den af. Jeg slipper køteren løs.

Jakob Kjeldbjerg med hustruen Christine. De har været gift i 20 år.

Udover 'Robinson Ekspeditionen' har Jakob Kjeldbjerg også været vært for eksempelvis 'Onside', 'Danmarks Modigste' og 'Divaer i Junglen'.

- Kommer du til at træde nogen over tæerne?

- Det er ikke udgangspunktet. Målet er ikke at lave Ekstra Bladet-overskrifter, men du kender mig jo. Jeg vil give et indblik i, hvad der foregår bag kameraet, og jeg må sige, at det er lykkedes forfatteren at fjerne en masse lag og en masse filtre, siger Jakob Kjeldbjerg.

Bogen får titlen 'Survivor' - der også er det amerikanske navn for 'Robinson Ekspeditionen' - og den vil være i handlen fra 12. oktober.