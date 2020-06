Dansk tv-vært: Bombarderet med henvendelser

Stéphanie Surrugue har det meste af foråret måttet holde sig indendørs i sin lejlighed i Paris, men den 43-årige DR-journalist har ikke manglet inputs fra Danmark.

I et opslag på Instagram skriver hun, at hun har ageret brevkasse for talløse danskere, der har søgt råd om ind- og udrejse mellem Frankrig og Danmark.

Over for Ekstra Bladet fortæller hun, at der nok er omkring 100 mennesker, hun slet ikke kender, der har kontaktet hende den seneste tid.

- Det har været danskere, der har familie i Frankrig, danskere der har hus hernede, og de seneste uger har det jo bare været danskere, som gerne ville vide, hvornår de kan komme på ferie, siger hun.

Hun tror, det skyldes, at hun har været meget aktiv på Instagram med posts om udgangsforbuddet og situationen i Frankrig, men understreger, at hun selvfølgelig hver gang har henvist folk til ambassaden.

- Mange har nok ikke tænkt over, at man kan skrive til ambassaden eller ringe til dem, og jeg ved, at de har haft et beredskab netop til at tage den type opkald. Så i virkeligheden har jeg nærmest været en slags omstillingsdame til ambassaden, siger hun.

Stéphanie Surruge har taget sig tid til at svare på de beskeder, hun har fået. Foto: Anthon Unger

Hyggeligt

Selvom Stéphanie Surrugue har været overvældet over de mange beskeder, har hun taget sig tid til at svare på dem.

- Det har været lidt særligt, men meget hyggeligt at have den kontakt. Man får jo en masse vilde skæbnefortællinger, når folk de skriver om, hvorfor de gerne vil afsted.

- Det var faktisk ret givende for mig at svare på de der beskeder, fordi jeg selv syntes, det var ret frustrerende at leve under et udgangsforbud. Så jeg har egentlig bare taget mig tid til at svare folk, så godt jeg kunne. Jeg har haft stor sympati for dem, der har skrevet til mig, fordi jeg godt selv ved, hvor svært det kan være at bo i udlandet og ikke se sin familie, siger hun.

Selv har hun været i Danmark en enkelt gang siden nedlukningen, hvor hun lejede et sommerhus, gik i karantæne og kun havde besøg af venner og familie i haven.

- Det var en meget underlig tur, for jeg sad jo bare i haven og tog imod gæster, og så sad vi der med to meters afstand og snakkede. Det var ret skønt og ret skørt. Jeg fik besøg af min mor og hendes mand, og det var dødmærkeligt at sidde i en have to meter fra sin mor, som man bare havde lyst til at give et kæmpe kram, siger hun.

Stéphanie Surrugue er korrespondent for DR, men har også haft adskillige tjanser som tv-vært blandt andet med kollegaen Kåre Quist. Foto: Mogens Flindt

Har lært at lave mad

Nu er hverdagen og livet i den franske hovedstad ved at være tilbage, og Stéphanie Surrugue glæder sig sammen med franskmændene over genåbningen.

- Efter udgangsforbuddet ophørte, er ting ved at blive lidt mere normale, og livet er ved at vende tilbage. Restauranterne er åbnet udendørs i Paris, og det er jo skønt. Det er en kæmpe del af Paris og en kæmpe del af mit liv - jeg har jo været nødt til at lære at lave mad under krisen, fortæller hun.

Selvom man stadig skal have masken for ansigtet de fleste steder, når man bevæger sig ud i det offentlige rum, har stemningen i storbyen fået et løft.

- Der er en stor lettelse i tonen, fordi folk kan se, at nu begynder livet at vende tilbage. Det var været nogle følelsesmæssigt hårde måneder for franskmændene, så nu er folk helt glade i låget hernede, siger hun.